La operación contra el tráfico ilegal de angulas culmina con 10 detenidos y más de 400 kilos incautados

La Guardia Civil ha culminado la operación “Putzua” con la desarticulación de una red criminal dedicada al tráfico ilegal de anguila europea, una especie protegida y en estado crítico de conservación. El operativo, desarrollado de forma conjunta con la Gendarmería Nacional Francesa, se ha saldado con diez personas detenidas e investigadas y la incautación de más de 400 kilos de angulas destinadas al mercado negro.

La investigación, iniciada a comienzos de 2025, permitió identificar a un grupo de pescadores furtivos que operaban entre el País Vasco y el sur de Francia, eludiendo de forma sistemática los controles obligatorios sobre capturas. Esta práctica rompía la trazabilidad del producto, que era vendido posteriormente a una empresa española para su distribución ilegal sin garantías sanitarias.

En la fase final de la operación, se practicaron cuatro detenciones en Gipuzkoa y se llevaron a cabo registros en sedes empresariales, viveros y domicilios. Los agentes intervinieron 28 kilos de angulas vivas y 407 kilos de producto congelado, todo ello sin control sanitario y, por tanto, no apto para el consumo humano. Además, fueron incautados 65.000 euros en efectivo de origen no justificado.

De forma paralela, en Iparralde se efectuaron seis detenciones y otros tantos registros, con la intervención de 10 kilos de angula congelada y 13.000 euros en metálico.

La anguila europea (Anguilla anguilla), cuyos ejemplares juveniles son conocidos como angulas, está catalogada en situación crítica y su comercio internacional se encuentra estrictamente regulado. La elevada demanda en mercados asiáticos, donde su precio puede alcanzar los 5.000 euros por kilo, ha favorecido la aparición de redes criminales especializadas en su tráfico ilegal.

La operación ha sido dirigida por un juzgado de San Sebastián y coordinada a nivel europeo mediante una Orden Europea de Investigación, con el apoyo de organismos como Europol y la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude, culminando así un dispositivo internacional que ha permitido desarticular por completo esta red ilícita.