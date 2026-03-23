Dos personas han resultado heridas tras incendiarse una vivienda en Azkoitia
El fuego se ha originado en una vivienda de la calle Trino Uria, en la última planta del edificio. Dos personas han sido atendidas en el lugar y uno de los heridos ha tenido que ser trasladado al centro hospitalario tras sufrir quemaduras. El edificio ha sido desalojado y, aunque el fuego ha sido controlado, los bomberos de Azpeitia y Eibar trabajan para que los daños sean mínimos.
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