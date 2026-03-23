Tras dejar atrás Atallu y Araitz-Betelu, Korrika ha entrado en Gipuzkoa por el municipio de Lizartza, en la comarca de Tolosaldea. Los representantes del ayuntamiento de Berastegi han sido los encargados entrar en territorio guipuzcoano con el testigo para entregárselo después a la asociación de euskaltzales Galtzaundi.

A lo largo de la noche, recorrera municipios como Tolosa, Andoain, Hernani, Oiartzun e Irun, para volver al amanecer a Navarra. Hacia las 06:00 de la mañana se espera su llegada a Bera.