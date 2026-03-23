Las farmacias de la CAV dejarán de recortar el cupón de los medicamentos antes de verano

Las 840 farmacias que hay en la Comunidad Autónoma Vasca (CAV) dejarán antes del próximo verano de recortar el cupón de los envases de los medicamentos recetados por un médico y de pegarlos después en una hoja, ya que la facturación será digital y automática.

El Departamento de Salud está adecuando los distintos sistemas de gestión de las farmacias para que sea posible "una facturación en línea y al día" a través de la lectura del código datamatrix que aparece en los envases de los medicamentos. La previsión es que "de aquí a verano" se pueda dejar atrás "una labor que es del siglo pasado".

Así lo ha explicado el director de Farmacia, Jon Iñaki Betolaza, en un acto celebrado en Vitoria en el que el consejero de Salud, Alberto Martínez, y la presidenta del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Euskadi, Milagros López de Ocáriz, han presentado los programas que Osakidetza tiene con las farmacias.

En la actualidad hay nueve programas en funcionamiento, que contarán con un presupuesto de 2 millones para este año. Entre ellos destaca el de mejora del uso de la medicación y el programa de entrega de fármacos a domicilio en zonas rurales alavesas, el de adherencia al asma con 527 pacientes este año, las pruebas rápidas de VIH, el tratamiento con metadona y el plan para alertar de desabastecimientos.

Asimismo, el consejero ha avanzado que se está trabajando en nuevos programas, entre ellos el de facturación con el código datamatrix. También ha adelantado que está previsto desplegar un programa de seguimiento para pacientes polimedicados diabéticos tipo 2, un proyecto piloto para que las farmacias entreguen medicación hospitalaria y extender el programa de comunicación entre farmacias y centros de salud.

Martínez ha abogado por "potenciar el papel de la farmacia como agente de salud", ya que en muchas ocasiones son el primer contacto de una persona con el sistema sanitario.