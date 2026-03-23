EAEko farmazialariek uda baino lehen utziko diote sendagaien kupoia ebakitzeari

Osasun Saila farmazien kudeaketa-sistemak egokitzen ari da, fakturazioa sendagaien ontzietako datamatrix kodea irakurriz "egunean eta online" egin ahal izateko.

Farmacos en una farmacia con medicamentos y medicina

Farmazia baten artxiboko irudia. Argazkia: Europa Press

Agentziak | EITB

Euskal Autonomia Erkidegoan (EAE) dauden 840 farmazietako langileek datorren uda baino lehen utziko diote medikuek errezetatutako sendagaien ontzien kupoia ebakitzeari eta ondoren orri batean pegatzeari, fakturazioa digitala eta automatikoa izango baita.

Osasun Saila farmazien kudeaketa-sistemak egokitzen ari da, fakturazioa sendagaien ontzietan agertzen den datamatrix kodea irakurriz "egunean eta online" egin ahal izateko. Aurreikuspenen arabera, "joan den mendekoa den" eginbeharra atzean utzi ahal izango da "hemendik udara".

Hala azaldu du Jon Iñaki Betolaza Farmaziako zuzendariak Gasteizen egindako ekitaldi batean. Bertan, Alberto Martinez Osasun sailburuak eta Milagros Lopez de Ocariz EAEko Farmazialarien Elkargo Ofizialaren presidenteak Osakidetzak farmaziekin dituen programak aurkeztu dituzte.

Gaur egun, bederatzi programa daude martxan, eta 2 milioiko aurrekontua izango dute aurten. Horien artean, medikazioaren erabilera hobetzekoa eta Arabako landa-eremuetan botikak etxez etxe emateko programa, asma artatzekoa, GIBa detektatzeko proba azkarrak, metadona bidezko tratamendua eta hornidurarik ezaz ohartarazteko plana nabarmendu dituzte.

Era berean, sailburuak aurreratu du programa berriak lantzen ari direla, besteak beste, datamatrix kodearen bidezko fakturazioa. Horrekin batera, azaldu du aurreikusita dagoela 2 motako diabetesa dute paziente polimedikatuentzako jarraipen-programa bat hedatzea, farmaziek ospitaleko botikak emateko proiektu pilotu bat martxan jartzea, eta farmazien eta osasun-zentroen arteko komunikazio-programa zabaltzea.

Martinezek azpimarratu du "farmaziak osasun-agente gisa duen zeregina indartzearen" alde egingo dutela, askotan herritarrek osasun-sistemarekin duten lehen kontaktua baitira.

