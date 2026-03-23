Los últimos 11 años, los más calurosos desde que hay registros, según el último informe de la OMM
Los últimos 11 años, desde 2015 hasta 2025, han sido los más calurosos desde que se tienen registros, según ha advertido este lunes la Organización Meteorológica Mundial (OMM) en su último informe.
Gracias al efecto enfriador del fenómeno La Niña, el 2025 no ha batido récords, y se ha situado como segundo año más caluroso desde que se empezó a medir este parámetro hace 176 años, a mediados del siglo XIX. La temperatura media anual cercana a la superficie ha sido prácticamente un grado y medio (1,43 ºC) más alta que la media preindustrial, que data de entre 1850 y 1900.
Así, 2024 sigue siendo el año más caluroso desde que se tienen registros, ya que la temperatura fue 1,55 ºC superior a la media, ha explicado la OMM.
"Cuando la historia se repite 11 veces, ya no es una coincidencia, es una llamada a actuar", ha subrayado el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, al publicarse el nuevo estudio de la OMM.
Desequilibrio energético
La organización ha subrayado que este calentamiento se debe a un desequilibrio energético porque el planeta está absorbiendo más energía del Sol de la que libera. Desde que se empezó a medir en 1960, este desequilibrio ha aumentado, especialmente en los últimos 20 años, producto de un aumento de la concentraciones de gases de efecto invernadero (dióxido de carbono, metano y óxido nitroso) hasta su valor más alto en al menos 800 000 años, ha advertido la organización.
Precisamente, en 2024, se produjo el mayor incremento de dióxido de carbono en la atmósfera (CO2) desde que se comenzó a medir en 1957, motivado no solo por las emisiones fósiles sino por la incapacidad de absorción de la tierra y el océano.
Consecuencias en los océanos
Ese exceso de energía acumulada se traslada al aumento de la temperatura en tan solo un 1 %; la gran mayoría (un 91 %) lo absorben los océanos, y el resto (un 5 % y un 3 %, respectivamente) en la superficie continental y las masas de hielo. De hecho, en 2025, el calor acumulado por los océanos ha alcanzado un nuevo récord y su ritmo de calentamiento se ha más que duplicado en los últimos 20 años, respecto al periodo 1960-2005.
Entre los efectos, el informe menciona la degradación de los ecosistemas marinos, la pérdida de biodiversidad, la reducción de la capacidad de los océanos de absorber CO2, la intensificación de las tormentas tropicales y la agravación del deshielo en las regiones polares.
Antártida y Groenlandia han sufrido "pérdidas significativas" de sus coberturas de hielo, mientras en Islandia y en la costa pacífica de Norteamérica ha habido una merma "excepcional" de la masa de los glaciares, ha lamentado la OMM. Además, la extensión media anual de hielo del océano Ártico en 2025 ha estado entre la más baja y la segunda más baja registrada por los satélites.
A largo plazo, el calentamiento de los océanos y el deshielo están impulsando el aumento del nivel del mar, que se ha acelerado y ha crecido 11 centímetros desde las primeras mediciones satelitales en 1993. "Los cambios en el calentamiento de los océanos y en el pH de las profundidades oceánicas son irreversibles en una escala de cientos y miles de años", ha subrayado el informe.
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