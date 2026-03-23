Once detenidos por blanqueo de dinero del tráfico de drogas en Castro Urdiales
La Guardia Civil ha detenido a once personas y ha desmantelado una presunta organización dedicada al blanqueo de dinero procedente del tráfico de drogas en Castro Urdiales, y se han puesto al descubierto supuestos delitos de alzamiento de bienes, falsedad documental y estafa contra la seguridad social.
De los once arrestados en esta segunda fase de la operación "Leviatán", tres ya habían sido detenidos en la primera fase por presunto tráfico de drogas, mientras que a otros seis se les considera testaferros, y dos están relacionados con una empresa de esa localidad cántabra.
En la operación se intervinieron más de 3.000 gramos de cocaína y se incautaron también 7 armas cortas y 4 largas, munición, y dinero, entre otros efectos.
Además, se obtuvieron indicios que apuntaban al presunto blanqueo de capitales, con propiedades tanto en Cantabria con Paraguay.
La investigación puso también al descubierto que uno de los detenidos cobró una nómina mensual de 1.800 euros durante once meses sin realizar actividad laboral alguna en la empresa en la que estaba dado de alta, en Castro Urdiales.
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