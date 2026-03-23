POLIZIA-OPERAZIOA
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Hamaika pertsona atxilotu dituzte Castro Urdialesen droga-trafikoaren dirua zuritzeagatik

Operazioan 3.000 gramo kokaina baino gehiago, 7 arma labur eta 4 luze, munizioa eta dirua atzeman zituzten.

author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Guardia Zibilak hamaika pertsona atxilotu eta Castro Urdialesen droga-trafikotik eratorritako dirua zuritzen zuen ustezko erakunde bat desegin du. Horrez gain, ondasunak ostentzea, dokumentuak faltsutzea eta gizarte-segurantzaren aurkako iruzurra ere leporatzen die atxilotuei.

"Leviatan" operazioaren bigarren fase honetan atxilotutako hamaika lagunetatik hiru lehen fasean atxilotu zituzten droga-trafikoa egotzita; beste sei izen-mailegatzaileak dira, eta bik Kantabriako udalerri horretako enpresa batekin dute lotura.

Operazioan 3.000 gramo kokaina baino gehiago atzeman zituzten, baita 7 arma labur eta 4 arma luze, munizioa eta dirua ere, besteak beste.

Gainera, ustezko kapital-zuriketaren zantzuak aurkitu zituzten, Kantabrian eta Paraguain aurkitutako ondasunekin.

Ikerketak agerian utzi zuen atxilotuetako batek 1.800 euroko hileko nomina kobratu zuela hamaika hilabetez, alta emanda zegoen enpresan, Castro Urdialesen, inolako lan-jarduerarik egin gabe.

Kantabria Gizartea

Gehiago ikusi
X