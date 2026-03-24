Después de que el pasado sábado una menor fuera objeto de insultos y amenazas mientras arbitraba un partido en Basauri, el Comité de Árbitros de Bizkaia ha decidido no designar colegiados para los tres próximos encuentros del Basauri BEA, lo que impedirá su disputa.

El presidente del Comité de Árbitros de Bizkaia, Jon Agirre, ha calificado los hechos de "muy graves" y ha explicado que la joven se encuentra en estado de shock. "Es menor de edad y ha sufrido un fuerte impacto emocional. Es un hecho muy grave", ha señalado, antes de la reunión celebrada esta tarde para analizar la situación.

Los hechos se produjeron en el partido entre Basauri BEA y Delta Duo, de Trapagarán, disputado en el campo de Soloarte. Una árbitra menor de edad denunció haber recibido insultos y amenazas durante el encuentro de fútbol. Recogió en el acta que varios jugadores del equipo local le dirigieron expresiones como "hija de puta" o "te tienen que matar".

El incidente se desencadenó después de que el equipo visitante lograra el empate (3-3) en el tiempo de descuento. En ese momento, según la denuncia, miembros del equipo local, incluidos jugadores, cuerpo técnico y aficionados, comenzaron a insultarla.

La árbitra también afirma que, una vez se retiró a los vestuarios, algunos intentaron acceder a la zona mientras continuaban profiriendo amenazas.

Días antes, el presidente del comité vasco de árbitros, Jon Núñez, ya advertía de las consecuencias de este tipo de comportamientos, especialmente en menores, señalando que pueden marcarles “de por vida”. En algunos casos, explicaba, los árbitros jóvenes deben portar brazaletes identificativos para tratar de prevenir estas situaciones.

Pese a lo sucedido, según el comité vizcaíno, la joven ha trasladado su intención de continuar arbitrando en próximos encuentros.