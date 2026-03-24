Bizkaiko futbol epaileek planto egin dute, erasoen ostean: ez dira Basaurin, Portugaleten eta Karabiganen ariko
Arbitroen Batzordeak erabaki du ez duela hiru klub horien zelaietara epailerik bidaliko, zenbait epaileren aurkako (batzuk, adingabeak) irainen, mehatxuen eta erasoen ostean jarrera aldatu dutela ikusi arte.
Bizkaiko Arbitroen Batzordeak iragarri du ez duela epailerik bidaliko Basauri, Portugalete eta Karabiganeko (Mungia) zelaietara, azken asteetako gertakari larrien ondoren. Bi kasutan epaileak adingabeak ziren, batzordearen presidente Jon Agirrek azaldu duenez.
Basaurin, 16 urteko epaile bat iraindu, jazarri eta hiltzeko mehatxua egin zioten Soloarteko zelaian. Karabiganen, Mungian, beste arbitro adingabe bati eraso egin zioten, benjamin mailako partida batean. Gainera, duela astebete, Portugaleten, jubenilen ligako partida batean eraso fisikoa jasan zuen epaile batek.
Neurria indarrean egongo da inplikatutako klubek jarrera aldatu dutela frogatu arte; izan ere, batzordeak ohartarazi duenez, inork ez du damurik erakutsi. Arbitraje-elkargoak erasotako epaileen eskura jarriko du beharrezko laguntza psikologikoa, bereziki 16 urteko adingabeari, shock egoeran jarraitzen baitu.
Gainera, batzordeak kirol-batzordearen eta adingabeen defendatzailearen esku utzi du beste diziplina-neurriak hartzeko aukera, baita auzibidera jotzekoa ere.
Zure interesekoa izan daiteke
