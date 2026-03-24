Futbol arbitro batek, emakume adingabea bera, irainak eta mehatxuak salatu ditu Basauriko partida batean

Bizkaiko Futbol Federakundeko lehiaketa batzordea gaur elkartzekoa da gertatutakoa aztertzeko eta balizko neurriak aztertzeko. Basauriko futbol taldeko jokalariak, teknikariak eta zaleak barne, irainka hasi ziren, talde bisitariak berdinketa (3-3) lortu eta gero.

Una árbitra menor de edad denuncia insultos y amenazas en un partido en Basauri

Basauriko futbol-zelaia. EITB Mediaren bideo batetik hartutako irudia

EITB

Azken eguneratzea

Futbol arbitro batek, emakume adingabea bera, irainak eta mehatxuak jaso dituela salatu du asteburuan Basaurin (Bizkaia) jokatutako hirugarren mailako futbol-partida batean.

Futbol-partida horretako aktan jaso zuenez, Basauriko futbol taldeko zenbait jokalarik "hija de puta" (putakume) edo "te tienen que matar" (hil behar zaituzte) bezalako adierazpen iraingarriak egin zizkioten. Gertakariak larunbatean jazo ziren, Basauri BEA eta Trapagarango Delta Duoren arteko futbol-partidan, Soloarteko futbol-zelaian.

Kanpotarrek azken unean berdindu zuten partida (3-3) eta, itxuraz, horren ondoren, jo zuten adin txikiko epailearen kontra. Salaketaren arabera, une horretan, Basauriko futbol taldeko jokalariak, teknikariak eta zaleak barne, irainka hasi ziren.

Futbol-partida amaitu ondoren, bere aldagelako atea indarrez jotzen aritu ziren mehatxu artean, emakume adingabeak salatu duenez. Une horretan, bere burua arriskuan ikusi zuen.

Bizkaiko Futbol Federakundeko lehiaketa batzordea gaur, hilak 24, elkartzekoa da gertatutakoa aztertzeko eta balizko neurriak aztertzeko. 

Egun batzuk lehenago, Jon Nuñez Euskadiko Arbitroen Batzordeko presidenteak horrelako jokabideen ondorioez ohartarazi zuen, bereziki adingabeengan, eta adierazi zuen "bizitza osorako" marka ditzaketela. Zenbait kasutan, azaldu zuen arbitro gazteek identifikazio-besokoak eraman behar dituztela egoera horiei aurre egiten saiatzeko.

Gertatutakoa gorabehera, gazteak hurrengo futbol-partidetan arbitratzen jarraitzeko asmoa azaldu du.

