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Una árbitra menor de edad denuncia insultos y amenazas en un partido en Basauri

El caso ha sido trasladado al comité de árbitros de Bizkaia, que se reúne para analizar lo ocurrido y estudiar posibles medidas. Miembros del equipo local, incluidos jugadores, cuerpo técnico y aficionados, comenzaron a insultarla después de que el equipo visitante lograra el empate (3-3) en el tiempo de descuento.
Una árbitra menor de edad denuncia insultos y amenazas en un partido en Basauri
Campo de fútbol de Soloarte, en Basauri. Imagen obtenida de un vídeo emitido en EITB Media
Euskaraz irakurri: Futbol arbitro batek, emakume adingabea bera, irainak eta mehatxuak salatu ditu Basauriko partida batean
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EITB

Última actualización

Una árbitra menor de edad ha denunciado haber recibido insultos y amenazas durante un encuentro de fútbol territorial disputado este fin de semana en Basauri (Bizkaia).

La colegiada recogió en el acta que varios jugadores del equipo local le dirigieron expresiones como “hija de puta” o “te tienen que matar”. Los hechos se produjeron el sábado en el partido entre Basauri BEA y Delta Duo, de Trapagarán, disputado en el campo de Soloarte.

El incidente se desencadenó después de que el equipo visitante lograra el empate (3-3) en el tiempo de descuento. En ese momento, según la denuncia, miembros del equipo local, incluidos jugadores, cuerpo técnico y aficionados, comenzaron a insultarla.

La árbitra también afirma que, una vez se retiró a los vestuarios, algunos intentaron acceder a la zona mientras continuaban profiriendo amenazas.

El caso ha sido trasladado al comité de árbitros de Bizkaia, que se reúne este martes, día 24, para analizar lo ocurrido y estudiar posibles medidas.

Días antes, el presidente del comité vasco de árbitros, Jon Núñez, ya advertía de las consecuencias de este tipo de comportamientos, especialmente en menores, señalando que pueden marcarles “de por vida”. En algunos casos, explicaba, los árbitros jóvenes deben portar brazaletes identificativos para tratar de prevenir estas situaciones.

Pese a lo sucedido, según el comité vizcaíno, la joven ha trasladado su intención de continuar arbitrando en próximos encuentros.

Basauri Bizkaia Delitos Denuncias Sociedad

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