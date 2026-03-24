El Gobierno Vasco declara el 20 de noviembre como Día de la Memoria Trans

El Consejo de Gobierno ha aprobado este martes el decreto que establece oficialmente el 20 de noviembre como Día de la Memoria Trans en la CAV, “un nuevo paso en el reconocimiento institucional, la reparación simbólica y la visibilización de las personas trans”.

La medida tiene como objetivo fijar una fecha de recuerdo y reconocimiento para la memoria de las personas trans en la CAV, en desarrollo de lo previsto en la Ley 4/2024 de no discriminación por identidad de género, aprobada el pasado 15 de febrero.

En concreto, el artículo 6 de esta ley insta a las administraciones públicas vascas a trabajar en la recuperación y difusión de la memoria trans, así como a promover una jornada conmemorativa y espacios de reconocimiento.

El decreto ha sido elaborado en colaboración con asociaciones y entidades sociales, entre ellas Naizen, Errespetuz y Loratuz Lotu, que han participado en la propuesta y consenso de la fecha elegida.

La elección del 20 de noviembre responde a un acuerdo conjunto entre estas asociaciones y el Gobierno Vasco, y busca reforzar el compromiso institucional con “una sociedad más justa, inclusiva y respetuosa con la diversidad”.

Con la declaración del Día de la Memoria Trans, el Gobierno Vasco pretende preservar el recuerdo de quienes han sufrido discriminación, invisibilidad o vulneración de derechos por razón de su identidad de género, al tiempo que promueve el reconocimiento social e institucional de su contribución a una CAV “más plural y democrática”.