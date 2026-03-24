Eusko Jaurlaritzak Trans Memoriaren Eguna izendatu du azaroaren 20a
Gobernu Kontseiluak astearte honetan onartu du EAEko Trans Memoriaren Eguna azaroaren 20an ospatzeko dekretua. "Trans pertsonen ikusgarritasunean urrats berri bat" dela adierazi dute.
EAEko transexualen memoria gogoratzeko eta aitortzeko data ezartzea du helburu. Horrela, joan den otsailaren 15ean onartutako 4/2024 Legean, genero-identitateagatik ez baztertzeari buruzkoan, aurreikusitakoa garatu du.
Zehazki, lege horren 6. artikuluak euskal administrazio publikoei trans memoriaren berreskurapenean eta hedapenean lan egiteko eskatzen die, bai eta memoria jardunaldiak eta aintzatespen-guneak sustatzeko ere.
Dekretua elkarte eta erakunde sozialekin lankidetzan egin da, besteak beste, Naizen, Errespetuz eta Loratuz Lotu elkarteekin. Aukeratutako dataren proposamenean hartu dute parte, eta hura elkarteekin adostu dute.
Gizarte bidezkoago, inklusiboago eta aniztasunarekiko errespetuzkoago batekiko "konpromiso instituzionala indartzea" du helburu.
Trans Memoriaren Eguneko adierazpenarekin, Eusko Jaurlaritzak genero-identitateagatik diskriminazioa, ikusezintasuna edo eskubide-urraketak jasan dituztenen memoria zaindu nahi du, eta, aldi berean, EAE "pluralago eta demokratikoago" bat sustatu.
