Un accidente en la BI-30 provoca retenciones en el Txorierri y Rontegi
El siniestro, registrado a primera hora en Erandio, ha obligado a cortar un carril en sentido Galdakao y ha generando importantes retenciones.
A primera hora de la mañana, un accidente entre varios vehículos en la BI-30, a la altura del kilómetro 12 en Erandio, en sentido Galdakao, ha obligado a cortar un carril, lo que ha provocado retenciones. Como consecuencia, los problemas se han extendido al menos hasta el Corredor del Txorierri y el entorno de Rontegi. Estas retenciones también han afectado a la A-8.
En total, al menos cuatro vehículos se han visto implicados en el siniestro, y la circulación ha continuado siendo lenta en dirección Galdakao. De hecho, los problemas incluso han llegado a la Bi-10, en la zona de Barakaldo.
Además, otro accidente entre dos vehículos en la A-8, antes de los túneles de Malmasin y en dirección Basauri, ha provocado retenciones en la zona.
Por último, una colisión entre dos vehículos en Muxika, en la zona de Zugaztieta, en dirección Amorebieta, ha obligado a cortar el tráfico en la Bi-635, en dirección Bilbao.
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