A primera hora de la mañana, un accidente entre varios vehículos en la BI-30, a la altura del kilómetro 12 en Erandio, en sentido Galdakao, ha obligado a cortar un carril, lo que ha provocado retenciones. Como consecuencia, los problemas se han extendido al menos hasta el Corredor del Txorierri y el entorno de Rontegi. Estas retenciones también han afectado a la A-8.

En total, al menos cuatro vehículos se han visto implicados en el siniestro, y la circulación ha continuado siendo lenta en dirección Galdakao. De hecho, los problemas incluso han llegado a la Bi-10, en la zona de Barakaldo.

Además, otro accidente entre dos vehículos en la A-8, antes de los túneles de Malmasin y en dirección Basauri, ha provocado retenciones en la zona.

Por último, una colisión entre dos vehículos en Muxika, en la zona de Zugaztieta, en dirección Amorebieta, ha obligado a cortar el tráfico en la Bi-635, en dirección Bilbao.