BI-30 errepidean izandako istripu batek auto-ilarak eragin ditu Txorierrin eta Arrontegin

Ezbeharra goizean goiz gertatu da Erandion, eta errei bat itxi behar izan dute Galdakaoko noranzkoan. Ilara luzeak sortu dira.

Erandio inguruan gertatu den istripuaren ondorioz sortutako pilaketak. Argazkia: @TrafikoEJGV

Hainbat ibilgailuren arteko istripu batek arazo handiak sortu ditu goizean goizetik Bilbo inguruan. Ezbeharra BI-30 errepideko 12. kilometroan gertatu da, Erandion, Galdakaorako noranzkoan. Horren ondorioz, errei bat itxi behar izan dute eta auto-ilara handiak sortu dira. Pilaketek A-8 errepidean ere izan dute eragina, Txorierri eta Rontegi inguruan.

Lau autoren artekoa izan da talka, eta trafikoa zeharo moteldu du Galdakaorantz. Arazoak Bi-10 errepidean ere sumatu dira, Barakaldo inguruan.

Halaber, A-8an izandako beste istripu batek eragin handia izan du Bilbo inguruan. Ezbeharra Malmasineko tunelen inguruan gertatu da, Basaurirako noranzkoan, eta auto-pilaketak sortu dira inguruan.

Azkenik, Muxikan izandako bi autoren arteko talkaren ondorioz trafikoa moztu behar izan da Bi-635 errepidean, Zugaztieta parean, Bilborako noranzkoan.

