Fiscalía mantiene la petición de 22 años para el profesor de Irun acusado de ofrecer dinero por favores sexuales a menores
La Fiscalía mantiene su petición de 22 años de cárcel para el profesor de un instituto de Irun, juzgado en la Audiencia de Guipúzcoa, acusado de ofrecer dinero a cambio de favores de índole sexual a tres alumnas menores de edad durante el curso 2023-2024. El fiscal considera que los hechos han sido “suficientemente probados”.
El juicio ha quedado visto para sentencia tras una segunda jornada en la que se han presentado los informes finales de las partes y, han declarado, a puerta cerrada, dos de las tres víctimas, así como el acusado y dos profesoras, en calidad de testigos.
Declaración interrumpida
La declaración del procesado ha tenido que ser interrumpida y finalizada a puerta cerrada, ya que el acusado ha nombrado varias veces a las víctimas, a pesar de las advertencias de la magistrada para que no lo hiciera para respetar su anonimato.
El acusado ha reconocido que creó un perfil falso en la red social Instagram y que llegó a relacionarse con sus alumnas a través de él. Ha afirmado que, tras facilitar este perfil a una de sus alumnas, se multiplicaron los seguidores en poco tiempo, y que muchos eran “alumnos o cuentas falsas de perfiles eróticos", a través de los cuales le pedían “fotos y vídeos eróticos”. También ha relatado que las alumnas le pedían “noches eróticas” o besos a cambio de algo.
En su último turno de palabra, el profesor ha añadido que lleva 15 años sufriendo acoso laboral.
Por su parte, las profesoras que han declarado en calidad de testigos de la defensa han afirmado que las alumnas “estaban siempre” esperando y rodeando al procesado. Una de ellas ha señalado que las menores "eran chicas muy acostumbradas al vocabulario sexual" y hablaban "todo el rato" del término sugar daddy, que se había "viralizado".
Han afirmado que desconocían la actividad del acusado en redes sociales y que, de haber visto algo raro, lo habrían trasladado a Dirección.
En su informe final, el fiscal Jorge Bermúdez ha considerado los hechos de los que se le acusan de "suficientemente probados", por lo que mantiene su petición de 22 años de cárcel. Ha apuntado que queda "suficientemente acreditada" la solicitud de favores sexuales, por parte del procesado a las menores, con "promesas".
Por su parte, la defensa ha solicitado la absolución de su representado. Defiende que "se equivocó en ser amigo” de alumnas de 13, 14 y 15 años, y "en ponerse a su altura y ser diferente", pero "no es un delincuente y no tiene ninguna malicia".
En las puertas de la sede judicial se han vuelto a concentrar varias exalumnas del acusado en otro centro de Gipuzkoa, junto a miembros de la asamblea feminista de Oiartzun.
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