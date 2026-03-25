PLAN DE IGUALDAD
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Hondarribia abordará el Alarde en su Plan de Igualdad con el fin de "avanzar en la resolución del conflicto"

Emakunde ha elaborado un informe "vinculante" que establece expresamente que el Plan de Igualdad "debe abordar esta cuestión debido a los desequilibrios existentes en la participación".
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El Alarde de Hondarribia, en una imagen de archivo. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Hondarribiak "berariazko tratamendua" emango dio Alardeari Berdintasun Planean
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EITB

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El Ayuntamiento de Hondarribia aprobará este jueves su II Plan de Igualdad en el que el Alarde tendrá por primera vez "un tratamiento específico". Por un lado, se pretende "avanzar en la resolución del conflicto en torno al Alarde, entendiéndolo como una cuestión vinculada a la igualdad", y, por otro, "analizar fórmulas para reconocer la violencia sufrida en la defensa de los derechos de las mujeres a favor de un alarde igualitario". 

El plan ha sido presentado este miércoles en rueda de prensa por el equipo de gobierno, integrado por siete concejales de Abotsaniz y dos EH Bildu. El alcalde, Igor Enparan, de Abotsanitz, y las tenientes de alcalde Estitxu Urtizberea, de la misma formación, y Garoa Lekuona, de EH Bildu, han explicado en su comparecencia que el Instituto Vasco de la Mujer, Emakunde, ha elaborado un informe "vinculante" que establece expresamente que el Plan de Igualdad "debe abordar esta cuestión debido a los desequilibrios existentes en la participación".

"Estos deben analizarse y trabajarse desde las políticas públicas. Por tanto, la inclusión del Alarde en el plan no responde a una decisión discrecional del Ayuntamiento, sino a una obligación derivada del marco de igualdad que estamos aplicando", ha señalado Urtizberea, según informa el consistorio en una nota.

Garoa Lekuona ha dicho, por su parte, que el gobierno municipal "no está eligiendo si tratar este tema o no", lo que está haciendo es "cumplir un marco que le exige hacerlo". "Es una posición clara y además la ley nos exige eso. Los hábitos sociales no son estáticos; evolucionan a través del tiempo y lo seguirán haciendo. Y esta evolución debe ser compatible con los derechos fundamentales que hoy reconocemos, entre ellos la igualdad", ha remarcado.

El alcalde ha subrayado que en el proceso de elaboración del plan, iniciado en 2024, "no ha habido exclusión, veto ni discriminación política".

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