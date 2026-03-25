Hondarribiak  "berariaz" landuko du Alardea Berdintasun Planean, "gatazkaren konponbidean aurrera egiteko"

Udal arduradunek esan dutenez, Emakundek egindako txosten batek  ezartzen du Berdintasun Planak gai horri heldu behar diola, "parte-hartzean dauden desorekak direla eta".

Hondarribiko Alardea, artxiboko irudi batean. Argazkia: EFE
EITB

Hondarribiko Udalak ostegunean onartuko duen II Berdintasun Planean Alardearen gaiak aparteko lekua izango du, aurrenekoz. "Berariazko tratamendua" ematea erabaki da,  "gatazkaren konponbidean aurrera" egiteko eta "alarde parekidearen alde emakumeen eskubideen defentsan pairatutako indarkeria aitortzeko". 

Planaren berri emateko, agerraldia egin dute Udal Gobernuko ordezkariek, gaur goizean. Igor Enparan alkatea eta Estitxu Urtizbere (biak Abotsanitz taldekoak) eta Garoa Lekuona alkateordea (EH Bildu) izan dira  hedabideen aurrean agertu direnak. Esan dutenez, Emakunde  Emakumearen Euskal Erakundeak egindako txosten batek ezartzen du gai hau lantzeko betebeharra: "jarraibide horiek argi eta garbi ezartzen dute berdintasun-politika publikoek desberdintasunak zuzentzeko neurri  zehatzak jaso behar dituztela, eta eremu guztietan aplikatu behar direla, baita gizarte eta kultura arloan ere", azaldu du Enparanek.

Udal ordezkariek azpimarratu dute Alardea Hondarribian "sakon errotutako tradizioa" dela, "herriaren nortasunaren parte eta balio sozial eta emozional handikoa". Eta horrekin batera, nabarmendu dute badirela "parte-hartzearen eta genero-rolen inguruko eztabaidak", eta hor kokatzen direla planak jasotzen dituen jarduera-ildoak: "berdintasun-politikek desorekak dauden esparru guztietan jardun behar dute, baita kultur arloan ere", azaldu du Urtizbereak. 

Lekuonak ere azpimarratu du "gai hau jorratu ala ez" ez dela "aukerazkoa": "hori egitea eskatzen dion esparru bat betetzen ari da (Udala). Jarrera argia da eta gainera legeak hori exijitzen digu. Gizarte ohiturak ez dira estatikoak; denboran zehar eboluzionatzen dute, eta hala jarraituko dute. Eta bilakaera horrek bateragarria izan behar du gaur egun aitortzen ditugun oinarrizko eskubideekin, besteak beste, berdintasunarekin". 

 

 



Zure interesekoa izan daiteke

Amaia Zabarte senarrarekin eta abokatuarekin
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Kasua artxibatu ostean, Justizian sinestea zaila egiten zaiela deitoratu du Amaya Zabarteren senarrak

Epaileak Amaia Zabarteren kasua artxibatzea erabaki zuen atzo, eta familiak helegitea jarri du gaur. Haren bikotekideak, Joseba Novoak, haserre eta minduta daudela dio. Deitoratu du epaileak ertzainen bertsioa bakarrik izan duela kontuan, lekukoek ziotena eta frogak alde batera utzita. Kasua auzitegi probintzialera iristen denean jarri du itxaropena, orduan espero baitu benetako justizia iristea.
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Eder Perez (BFF): "Epaileen aurkako indarkeria desagertu egin behar da, eta epaileen batzordeak hartzen dituen erabakien alde gaude, % 100ean"

Bizkaiko Futbol Federazioaren presidenteak argi adierazi du "epaileak babestea" dela lehentasuna. Basaurin izandako gertaera jakin horrez gain, egoerari modu orokorrean begiratu eta epaileen kontrako indarkeriarekin amaitu beharra dagoela esan du. Haren hitzetan, Federazioak eta futbolaren egitura osoak lan egin beharko dute horretarako. 

Gehiago ikusi
