El COI prohíbe a las mujeres trans competir en categorías femeninas
El Comité Olímpico Internacional (COI), presidido por Kirsty Coventry, ha anunciado una nueva política que prohíbe a las deportistas trans competir en categorías femeninas en los Juegos Olímpicos y en todas las competiciones bajo su amparo.
La medida entrará en vigor a partir de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 y no tendrá carácter retroactivo. La normativa establece que la elegibilidad en la categoría femenina quedará restringida a "mujeres biológicas", lo que se determinará mediante una prueba única del gen SRY, considerado por el organismo como un indicador del desarrollo sexual masculino.
El COI ha justificado esta decisión por la necesidad de preservar la equidad, la seguridad y la integridad del deporte femenino, basándose en evidencia científica que apunta a posibles ventajas competitivas derivadas de dicho desarrollo. No obstante, las deportistas con resultado positivo en la prueba podrán competir en otras categorías, como la masculina, mixta o abierta.
La presidenta del organismo, Kirsty Coventry, ha defendido que la política busca garantizar una competición justa, subrayando al mismo tiempo que todos los atletas deben ser tratados con dignidad y respeto.
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