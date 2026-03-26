COIk debekatu egin die trans emakumeei emakumeen kategorietan lehiatzea
SRY genearen detekzioan oinarritutako neurria 2028an sartuko da indarrean Los Angelesen, atzerako eraginik gabe.
Kirsty Coventry buru duen Nazioarteko Batzorde Olinpikoak (COI) araudi berri bat iragarri du, trans kirolariei Olinpiar Jokoetan eta haren babesean egiten diren lehiaketa guztietan emakumezkoen kategorietan lehiatzea debekatzen diena.
Neurria 2028ko Los Angelesko Olinpiar Jokoetatik aurrera sartuko da indarrean, eta ez du atzeraeraginezko izaerarik izango. Araudiaren arabera, emakumeen kategorian "emakume biologikoak" bakarrik lehiatu ahal izango dira, eta hori SRY genearen proba bakar baten bidez zehaztuko da; izan ere, gene hori gizonen sexu-garapenaren adierazletzat hartzen du organismoak.
Emakumeen kirolaren zuzentasuna, segurtasuna eta osotasuna zaintzeko beharragatik justifikatu du erabaki hori Nazioarteko Batzorde Nazionalak, garapen horrek ekar ditzakeen lehiarako abantailak adierazten dituen ebidentzia zientifikoan oinarrituta. Hala ere, proban emaitza positiboa lortu duten emakume kirolariek beste kategoria batzuetan lehiatu ahal izango dute, hala nola gizonezkoetan, mistoan edo irekian.
Kirsty Coventry erakundeko presidenteak esan du araudiak bidezko lehiaketa bermatu nahi duela, eta, aldi berean, azpimarratu du atleta guztiak duintasunez eta errespetuz tratatu behar direla.
Zure interesekoa izan daiteke
