Adingabe bat sastatzeagatik Murgian atxilotutako bost gazteek polizia-etxean jarraitzen dute

Erasoa ostegun arratsaldean gertatu zen, Gasteizko Oto etorbidean.
Ostegunean Murgian (Araba) 17 urteko mutil bati arma zuriz eraso egitea egotzita atxilotutako bost gazteek polizia-etxean jarraitzen dute, eta litekeena da larunbat honetan epailearen esku uztea, Segurtasun Sailak jakitera eman duenez.

Erasoa 18:30 aldera jazo zen, ostegunean bertan, Oto hiribidean, eta Ertzaintzaren patruila batek aurkitu zuen biktima. Txagorritxuko ospitalera eraman zuten adingabea.

Ikerketari esker jakin zutenez, ustezko egileek ibilgailu batean ihes egin zuten, eta handik gutxira atzeman zuten aipatu ibilgailua Murgian. Barruan zeuden bost gizonezko gazteak identifikatu, eta poltsa baten barruan labana bat eta mailuak aurkitu ostean, horiek konfiskatu zizkieten eta atxilotu egin zituzten.

Hilketa saiakera delitua egotzita atxilotu, eta ertzain-etxera eraman zituzten. Ikerketak zabalik jarraitzen du.

19 eta 21 urte bitarteko bost gazte atxilotu dituzte Gasteizen adingabe bat sastatzeagatik
