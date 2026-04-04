Gizon bat atxilotu dute Barakaldon, indarkeriaz egindako lapurreta bat artatzera joandako udaltzainei labanaz mehatxu egitea egotzita

Agenteak taser pistola bat erabiliz saiatu ziren hura geldiarazten, eta ez zutela lortzen ikusita, tiro egin zioten hanka batean. Atxilotua Gurutzetako Ospitalera eraman zuten gero, baina arriskutik kanpo dago. 

18:00 - 20:00
EITB

Azken eguneratzea

61 urteko gizonezko bat atxilotu zuten atzo arratsaldean Barakaldon, Udaltzaingoaren agenteak arma zuriz mehatxatzea egotzita. Udaltzainak indarkeriaz egindako lapurreta bat artatzera joan ziren, eta han egin zien mehatxu gizonak. Hura geldiarazteko, taser pistola bat erabili zuten agenteek, eta, ondoren, tiro egin zioten hanka batean. Hala, zauritu ostean, ospitalera eraman zuten, baina arriskutik kanpo omen dago. 

Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak ohar bidez jakinarazi duenez, ostiralean gertatu zen guztia, 19:40an. Barakaldoko udaltzainak Karmen auzoko merkataritza establezimendu batera joan ziren, indarkeriaz egindako lapurreta bat egiten ari zirela jakin ondoren.

Establezimenduaren kanpoaldera iritsi zirenean, labana batekin mehatxatzen zituen gizon bat topatu zuten udaltzainek. Agenteak gizona geldiarazten saiatu ziren, eta taser pistola bat erabili zuten, baina jarrera oldarkorra erakusten jarraitu zuen. Horren aurrean, agenteek tiro egin zioten hanka batean, mendean hartzeko. Atxilotuak aurrekari ugari ditu, antzeko gertakariengatik. 

Osasun zerbitzuek bertan artatu zuten zauritua, eta Gurutzetako Ospitalera eraman zuten jarraian, baina egonkor eta arriskutik kanpo dago.  Indarkeriaz egindako lapurreta delitua eta agenteen aurkako atentatua egotzi dizkiote. 

Ertzaintzak bere gain hartu ditu ondorengo eginbideak.

Barakaldo Ertzaintza Lapurretak Delituak Gizartea

