Detenido un hombre en Barakaldo tras amenazar con un cuchillo a la Policía Municipal que acudió a atender un robo con violencia

Un hombre de 61 años ha sido detenido este viernes por la tarde en Barakaldo (Bizkaia) tras amenazar con un arma blanca a agentes locales que acudían a atender una llamada de un robo con violencia en un establecimiento comercial. El varón ha sido reducido con una pistola táser, y posteriormente, ha recibido un disparo en una pierna, por lo que ha tenido que ser trasladado a un centro hospitalario, donde permanece ingresado.



Según ha informado el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco en una nota, los hechos han ocurrido sobre las 19:40 horas del viernes, cuando agentes de la Policía Local de Barakaldo se han personado en un establecimiento comercial del barrio de El Carmen al haber sido alertados de que se estaba produciendo un robo con violencia.

A su llegada al exterior del establecimiento, los municipales han visto como un hombre esgrimía un cuchillo, con el que les amenazaba. Los agentes han intentado que éste depusiera su actitud utilizando una pistola táser. Según la fuente, el hombre ha persistido en su actitud y ha arremetido contra los agentes, por lo que uno de ellos le ha disparado en una pierna.

El ahora detenido tiene múltiples antecedentes por hechos similares. El varón ha sido atendido en el lugar por los servicios sanitarios y trasladado, estable y fuera de peligro, al Hospital de Cruces, donde permanece en calidad de detenido por los delitos de robo con violencia y atentado a agentes de la autoridad.

La Ertzaintza se ha hecho cargo de las diligencias posteriores.





