INDARKERIA MATXISTA
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Behin-behinean aske utzi du epaileak Basaurin bikotekidearen heriotzarekin zerikusia zuelakoan atxilotutako gizona

45 urteko gizona 15:00ak aldera eraman dute epaitegira, eta epaileak behin-behinean aske utzi du baina egunero auzitegira joateko aginduarekin. Pasaportea ere kendu diote. 

BASAURI (BIZKAIA), 04/04/2026.- Un curioso lee este sábado la esquela colocada el portal nº 8 de la calle Bidasoa Ibaia de Basauri (Bizkaia) donde residía la mujer fallecida en un presunto caso de violencia machista cometido en la localidad el pasado 1 de abril. EFE/Javier Zorrilla
Hilketa biktimaren etxebizitzan gertatu zen. Argazkia: EFE
author image

EITB

Azken eguneratzea

Bilboko Guardiako Epaitegiak behin-behinean aske uztea erabaki du ostiral honetan Basaurin bere bikotekidearen heriotzarekin zerikusia duelakoan atxilotutako gizona.

Hori bai, egunero Bilboko Instantziako Auzitegiko Instrukzioko 9 zenbakiko Sekzioaren aurrean agertu beharko du, eginbideak amaitu bitartean.

Epaileak pasaportea kentzea ere erabaki du.

Basauriko hilketa matxistaren ustezko egilea, 45 urteko gizonezkoa, 15:00ak aldera eraman dute epaitegira, Segurtasun Sailak jakitera eman duenez.

Biktima, 44 urteko emakumea, asteazkenean hil zen Basauriko bere etxean. Hasiera batean, ondoezak jota hil zela ondorioztatu zuten artatzera joandako osasun langileek. Gerora, baina, autopsiak indarkeria zantzuak topatu zituen emakumearen gorpuan, eta hilketa izan zitekeela ebatzi zuen. 

Hori horrela, Ertzaintzak ikerketa abiatu zuen, balizko genero indarkeria kasu gisa. Bikotekidea eta hilketaren susmagarria atzo arratsaldean atxilotu zuten, Bilbon. 

Atxilotuak biktimarengandik urruntzeko agindua zuen indarrean, eta aurrekariak zituen genero indarkeriarekin lotuta

Basauriko Udalak deituta, hilketa gaitzesteko bilkura egin dute gaur Bizkaiko udalerrian. 

Tratu txarrak pairatzen badituzu edo kasuren bat ezagutzen baduzu, kontuan hartu gida honetako aholkuak eta/edo deitu doako telefono hauetara: 900 840 111 (EAEkoa), 016 (Espainiako Estatukoa) edo 3919 (Iparraldekoa, eguneko 24 orduetan erabilgarri, igande eta jaiegunetan 09:00etatik 18:00etara izan ezik). Ez dute arrastorik uzten fakturan, baina bai telefonoan; beraz, ez ahaztu ezabatzea.

Indarkeria matxista Indarkeria matxistaren biktimak Matxismoa Basauri Erailketak Gizartea

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X