Libertad provisional para el hombre detenido por su presunta  implicación en la muerte de su pareja en Basauri

El Juzgado de Guardia de Bilbao ha decretado este sábado la libertad provisional del hombre detenido este viernes por su presunta implicación en la muerte de su pareja en Basauri, con la obligación de comparecer todos los días ante la plaza número 9 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Bilbao que es el que va a instruir este caso y a continuar con las diligencias pertinentes.

El juzgado también ha acordado retirarle el pasaporte.

El sospechoso ha pasado esta tarde a disposición judicial, según ha informado el Departamento de Seguridad. Las mismas fuentes han precisado que el hombre, de 45 años de edad, ha sido trasladado ante el juez sobre las 15:00 horas.

La víctima, una mujer de 44 años, falleció el pasado miércoles en una vivienda de Basauri, tras sufrir una supuesta indisposición y resultar infructuosos todos los intentos por salvar su vida realizados por la dotación sanitaria desplazada al lugar. Sin embargo, el análisis forense realizado en las horas posteriores para esclarecer las causas del fallecimiento llevó a determinar que podía tratarse de una muerte violenta.



Ante esta situación y como resultado de la investigación llevada a cabo por la Ertzaintza, agentes detuvieron ayer en Bilbao a su pareja, un hombre de 45 años, y está acusado de un presunto delito de homicidio en el ámbito de la violencia de género.

El detenido tenía una orden de alejamiento contra la mujer y constaban antecedentes de violencia de género.

La ciudadanía de Basauri se ha concentrado este sábado para condenar el asesinato machista.