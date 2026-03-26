Se despeja el misterio
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¿Quién era la niña de la foto en el puerto de Bermeo? El fotógrafo Hibai Agorria da con ella en Madrid

Unos negativos de fotografías aparecidos en una papelera de Madrid permiten rescatar una bonita historia entre Urdaibai, Elorrio y la capital madrileña.
Imagen de una de las fotografías aparecidas en Madrid, con una joven en el puerto de Bermeo.
Imagen de una de las fotografías aparecidas en Madrid, con una joven en el puerto de Bermeo.
Euskaraz irakurri: Nor zen Bermeoko portuko argazkiko neska? Hibai Agorriak Madrilen aurkitu du erantzuna
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Ander Goyoaga | EITB

Última actualización

Una caja con viejos negativos de fotografía arrojada en torno a 2010 en una papelera de Madrid ha terminado destapando una bonita historia a orillas de Urdaibai. La principal protagonista de la historia es Elena, aunque su identidad ha sido una incógnita que ha traído de cabeza al pueblo de Gernika y, especialmente, a Hibai Agorria y Dani Asua, otros dos de los protagonistas de la historia.

Los hilos de esta historia conectan tres lugares, Madrid, Urdaibai y Elorrio, a través de tres momentos: 1954, 2010 y 2026.

Hace 16 años, en el entorno del Rastro de Madrid, se produjo la casualidad que permitió unir los puntos de esta historia.  Lo explica el fotógrafo gernikarra Hibai Agorria: “Dani Asua vivía entonces en Madrid. En una papelera, junto al Rastro, encontró una caja con más de un centenar de negativos de fotografías y, al escudriñarlas, le pareció que algunas de las fotos estaban tomadas en Gernika, su pueblo”.

De negativos a fotografías

Aquellos negativos se quedaron en un cajón, en casa de Asua. Hasta que hace seis años le comentó el tema a Hibai Agorria, a fin de que le ayudase a escanearlas y revelarlas. Aquellos negativos se convirtieron en unas preciosas fotografías de época que, como intuían desde los negativos, habían sido tomadas en Gernika, Sukarrieta, Mundaka, Bermeo o Elorrio.

Durante meses, incluso años, Asua y Agorria trataron de seguir la pista de estos negativos, a fin de dar con la familia que aparecía en las imágenes. Tocaron muchas puertas y hablaron con historiadores locales. Pero la búsqueda resultó infructuosa.

“Entonces, pensamos que podía ser interesante hacer partícipe de esta búsqueda al pueblo de Gernika y decidimos organizar una exposición con las imágenes”, añade Agorria. Se llamó ‘Non ote zaude’ y echó a andar en el mes de enero, en la Casa de Cultura de Gernika.

La imagen de referencia de la exposición fue la de una niña que posaba en el puerto de Bermeo, una joven que aparecía en la mayor parte de las imágenes. Las noticias en torno a la exposición se viralizaron y llegaron incluso a medios internacionales. Y la pista se fue cerrando.

Una buena parte de las 160 fotos estaban sacadas en Elorrio, y teníamos la intuición de que las pistas podían llegar desde allí. A la inauguración asistió una chica de Elorrio que hizo fotos de las propias imágenes. Después, llevó sus imágenes a Elorrio. Al cabo de un mes recibimos una llamada desde allí. Una persona había identificado a la familia. Ya solo fue cuestión de contactar con los protagonistas”, indica Agorria.

La aparición de Carmen

En este punto de la investigación, la persona clave fue Carmen. Natural de Elorrio y residente hoy en Bilbao, se identificó como la prima de la chica que aparece en la imagen del puerto de Bermeo y en otras muchas instantáneas. “Non ote zaude?”, decía el título de la exposición. La respuesta estaba en Madrid: la protagonista de las imágenes se llama Elena, tiene 80 años y reside en Madrid.

De hecho, Elena siempre residió en Madrid. Durante los veranos de mediados de los años 50, sin embargo, solía visitar a su familia vasca, a su prima Carmen y al resto de sus familiares en Elorrio.

“Se acercaban a Elorrio y aprovechaban para visitar la costa. Los negativos son las imágenes de aquellos veranos de los años 50. Curiosamente, nunca habían sido impresas, se habían quedado en los negativos y nadie había visto aquellas imágenes”, explica Hibai Agorria.

Fruto de la casualidad, los recuerdos que Elena guardaba de aquellos veranos en la costa vasca se habían convertido en unas imágenes hasta ahora inéditas.

Pero, ¿qué hacían los negativos de esta familia en una papelera de Madrid? Hibai Agorria ha dado también con esa respuesta: “El autor de las imágenes, el abuelo de la familia, murió hace 15 años. Tras su fallecimiento, su familia realizó una limpieza general, y algunas cajas acabaron en una papelera”.

Casualmente, el mismo día que tiraron los negativos de los veranos en Euskadi, Dani Asua pasó junto a aquella papelera. El archivo está ya en manos de la familia de Elena, emocionada por la noticia y abrumada por la repercusión. Hibai Agorria viajará próximamente a Madrid para entregar a Elena, la niña del puerto de Bermeo, los negativos de sus veranos en Euskadi.

Bermeo Sociedad

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