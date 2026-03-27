Palestinarekin Elkartasuna pide suspender los partidos de baloncesto contra equipos israelíes
Cientos de personas se han manifestado este viernes en las calles de Vitoria-Gasteiz para pedir la suspensión de la eliminatoria de Baskonia contra el Hapoel Tel Aviv y también del partido previsto el 7 de abril ante el Maccabi. La plataforma Palestinarekin Elkartasuna considera que Israel utiliza el baloncesto para “blanquear el genocidio”.
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