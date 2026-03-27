Protesta
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Palestinarekin Elkartasuna pide suspender los partidos de baloncesto contra equipos israelíes

(Foto de ARCHIVO) Rueda de prensa de Palestinarekin Elkartasuna REMITIDA / HANDOUT por PALESTINAREKIN ELKARTASUNA Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 20/3/2026
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Israelgo taldeen aurkako partidak bertan behera uzteko eskatu dute ehunka lagunek Gasteizen
author image

EITB

Última actualización

Cientos de personas se han manifestado este viernes en las calles de Vitoria-Gasteiz para pedir la suspensión de la eliminatoria de Baskonia contra el Hapoel Tel Aviv y también del partido previsto el 7 de abril ante el Maccabi. La plataforma Palestinarekin Elkartasuna considera que Israel utiliza el baloncesto para “blanquear el genocidio”.

Vitoria-Gasteiz Sociedad

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X