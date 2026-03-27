El Aeropuerto de Bilbao prevé 1674 operaciones por Semana Santa, 50 más que el año pasado
El Aeropuerto de Bilbao prevé 1674 operaciones en los próximos días con motivo de la Semana Santa, 50 vuelos más que en el mismo periodo del pasado año. El lunes de Pascua será el día de mayor movimiento, con 175 vuelos.
Según han informado fuentes de Aena, hoy hay previstos 143 vuelos, el sábado 118, el domingo 150, el lunes 148, el martes 151, el miércoles 158, el Jueves Santo 162, el viernes 163, el sábado 155, el domingo 151 y el lunes de Pascua los citados 175.
Por lo tanto, serán un total de 1674 operaciones y se han programado charters a Marrakech (Marruecos), Katowice (Polonia), Bratislava (Eslovaquia) y Sibiu (Rumanía).
Además, el próximo miércoles 1 de abril se estrena la ruta a Casablanca con Royal Air Maroc y este pasado miércoles la de Austrian Airlines a Viena.
Huelga de los servicios de 'handling'
Los sindicatos CC. OO., UGT y USO comenzarán el próximo lunes una huelga indefinida en Groundforce, la empresa de ‘handling’ de Globalia que opera en Loiu, además de otros once aeropuertos de Aena, debido a desavenencias laborales dentro de la negociación de un nuevo convenio colectivo.
En un principio el inicio de la huelga estaba previsto para hoy, viernes, pero finalmente se ha retrasado hasta el lunes.
La plantilla está llamada a realizar paros parciales los lunes, miércoles y viernes, de 5:00 a 7:00, de 11:00 a 17:00 y de 22:00 a 00:00.
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