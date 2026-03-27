Fallece una mujer de 49 años en Sestao tras sufrir quemaduras muy graves con un infiernillo
Una mujer de 49 años falleció este pasado jueves en Sestao (Bizkaia) tras sufrir quemaduras muy graves con un infiernillo, según ha informado el Departamento de Seguridad.
El aviso del suceso se recibió hacia las 21:40 horas, cuando se alertó de un accidente en el interior de una vivienda situada en la calle Iberia del citado municipio.
Trasladada en estado muy grave
Los servicios de emergencia localizaron en el interior del domicilio a la mujer, que presentaba quemaduras de carácter muy grave mientras utilizaba un infiernillo.
La víctima fue evacuada de inmediato al hospital de Cruces, donde finalmente falleció a consecuencia de las heridas sufridas.
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