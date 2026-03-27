49 urteko emakume bat hil da Sestaon, sukaldean erredura oso larriak egin ostean

Biktima Iberia kaleko etxebizitza batean zauritu zen, eta Gurutzetako ospitalera eraman zuten, baina hil egin da.

EITB

49 urteko emakume bat hil da ostegunean, Sestaon (Bizkaia) erredura oso larriak egin ostean, Segurtasun Sailak jakitera eman duenez.

21:40an jasotako dei baten bidez jakin zuten udalerri horretako Iberia kaleko etxebizitza batean istripua izan zela.

Egoera oso larrian

Larrialdietarako zerbitzuek etxebizitza barruan aurkitu zuten emakumea, eta oso erredura larriak zituen, su txikia erabiltzen ari zela egindakoak, antza. 

Biktima berehala eraman zuten Gurutzetako ospitalera, eta, azkenean, hil egin da.

