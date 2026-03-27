La Ertzaintza detiene a una mujer en Getxo por haber herido presuntamente a su pareja
La Ertzaintza ha confirmado la detención en Getxo de una mujer por haber herido a su pareja, presuntamente con arma blanca. Los hechos se habrían producido durante la pasada noche del jueves al viernes, y el herido habría tenido que ser traslado de urgencia.
Te puede interesar
El Aeropuerto de Bilbao prevé 1674 operaciones por Semana Santa, 50 más que el año pasado
La jornada de mayor movimiento será el lunes 6 de abril, cuando hay programadas 175 operaciones.
Hondarribia aprueba su II Plan de Igualdad, que plantea medidas para avanzar en la "resolución del conflicto" del Alarde
El Gobierno de Abotsanitz y EH Bildu da el visto bueno a un documento que rechazan PNV y PSE por "excluir" a una asociación de mujeres.
El COI prohíbe a las mujeres trans competir en categorías femeninas
La medida, basada en la detección del gen SRY, entrará en vigor en Los Ángeles 2028 sin efectos retroactivos.
¿Quién era la niña de la foto en el puerto de Bermeo? El fotógrafo Hibai Agorria da con ella en Madrid
Unos negativos de fotografías aparecidos en una papelera de Madrid permiten rescatar una bonita historia entre Urdaibai, Elorrio y la capital madrileña.
Osakidetza acercará la atención sanitaria a las personas trans con nuevos servicios en las tres capitales de la CAV
Osakidetza ha presentado este jueves la nueva guía sanitaria para la atención integral de las personas trans en Euskadi con el fin de que "cada persona trans encuentre un entorno donde se sienta escuchada, respetada y segura”.
El Parlamento Vasco aprueba tramitar la Ley para reforzar la protección de menores en los campamentos
EH Bildu y Sumar, pese a apoyar la toma en consideración, han criticado el procedimiento, y PP y Vox califican la reforma de "lavado de cara".
Noelia, la joven de Barcelona que solicitó la eutanasia, la recibirá hoy tras el aval judicial
La mujer, de 25 años y con paraplejia, mantiene su decisión pese a la oposición de su padre, que ha agotado todas las vías legales en España y ha acudido al Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
Meta y Google, obligadas a pagar 2,6 millones de euros a una joven por crisis derivadas de su adicción a las redes
Ansiedad, depresión y dismorfia corporal son algunos de los males que sufrió la joven por su adicción. “Diseñan productos que generan adicción y perjudican a los niños”, ha señalado el abogado de la víctima
Hondarribia aprueba hoy su II Plan de Igualdad con medidas dirigidas a avanzar en la “resolución del conflicto” en el Alarde
El Plan analizará “fórmulas para reconocer la violencia sufrida en la defensa de los derechos de las mujeres que han trabajado a favor de un alarde igualitario".