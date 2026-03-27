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La Ertzaintza detiene a una mujer en Getxo por haber herido presuntamente a su pareja

Los hechos se habrían producido durante la pasada noche del jueves al viernes, y el herido habría tenido que ser traslado de urgencia.
(Foto de ARCHIVO) Vehículo de la Ertzaintza EUROPA PRESS 13/10/2021
Imagen de recurso de un vehículo de la Ertzaintza. Foto: Europa Press
Euskaraz irakurri: Ertzaintzak emakume bat atxilotu du Getxon, ustez bikotekidea zauritzeagatik
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EITB

Última actualización

La Ertzaintza ha confirmado la detención en Getxo de una mujer por haber herido a su pareja, presuntamente con arma blanca. Los hechos se habrían producido durante la pasada noche del jueves al viernes, y el herido habría tenido que ser traslado de urgencia.

Bizkaia Sociedad

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