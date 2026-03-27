La huelga de médicos ha afectado a 300.000 pacientes en Euskadi, según el Gobierno Vasco
El consejero de Salud del Gobierno Vasco, Alberto Martínez, ha cifrado en 300.000 las personas que en Euskadi se han visto afectadas por la huelga de médicos. La protesta, además, ha provocado el aumento en 15 días, hasta los 67, de la lista de espera quirúrgica en Osakidetza.
El consejero Martínez ha ofrecido estos datos en Madrid, antes de entrar a la reunión del Consejo Interterritorial de Salud. Esta cita se celebra a petición de Euskadi y la Comunidad de Madrid, justo después de que se haya retomado el diálogo entre los sindicatos y el Ministerio que dirige Mónica García.
Gran afección en atención primaria
El consejero ha dicho que desde el pasado mes de diciembre 300.000 personas han visto alterada su atención sanitaria en Euskadi. Además, se han cancelado 150.000 consultas de atención primaria, 145.000 de especialistas, y se han aplazado 8.000 operaciones.
"Hay que advertir que en un sistema de salud como el vasco, en el que Osakidetza hace una provisión de servicios de prácticamente el 97 %, es decir, un sistema público-público, la afectación es mucho más alta que en otras comunidades como pudieran ser Cataluña o Madrid", ha añadido.
Martínez ha advertido de que los pacientes reclaman "soluciones y no reproches", por lo que ha apelado a la "responsabilidad" de todas las partes implicadas. "No podemos seguir así", ha zanjado el consejero.
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