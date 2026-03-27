Medikuen grebak 300.000 pazienteri eragin die Euskadin, Eusko Jaurlaritzaren arabera

Protestaren ondorioz, gainera, Osakidetzako itxaron-zerrenda kirurgikoa 15 egun luzatu da, 67 egunera arte.

SAN SEBASTIÁN, 17/03/2026.- Médicos se han manifestado este martes frente al Hospital Donostia durante la huelga general convocada por ELA, LAB y otros sindicatos vascos, en demanda de un salario mínimo interprofesional (SMI) propio. EFE/ Javier Etxezarreta

Profesional medikoen protesta baten irudia. Argazkia: EFE

Eusko Jaurlaritzako Osasun sailburu Alberto Martinezek adierazi du 300.000 pertsona izan direla Euskadin medikuen grebak kaltetutakoak. Protestak, halaber, 15 egunetan handitu du Osakidetzako ebakuntzen itxaron-zerrenda, 67 egunera arte.

Martinezek Madrilen eman ditu datu hauek, Osasunaren Lurraldearteko Kontseiluaren bilerara sartu aurretik. Bilera Euskadik eta Madrilgo Erkidegoak eskatuta deitu dute, sindikatuen eta Monica Garciaren ministerioaren arteko elkarrizketa berriro abiatu ondoren.

Eragina lehen arretan

Sailburuaren arabera, abendutik 300.000 pertsonari aldatu zaie osasun-arreta Euskadin. Gainera, lehen mailako arretako 150.000 kontsulta bertan behera geratu dira (horietako 145.000, espezialistenak), eta 8.000 ebakuntza atzeratu dira. Azkenik, 60.000 proba osagarri inguru ez dira egin epe horretan.

“Kontuan hartu behar da euskal osasun-sisteman, non Osakidetzak zerbitzuen ia % 97 ematen dituen, eragina askoz handiagoa dela Katalunia edo Madril bezalako beste erkidegoetan baino. Gurea, sistema publiko-publikoa da”, azaldu du.

Martinezen esanetan, pazienteek “irtenbideak” nahi dituzte, eta inplikatutako alderdi guztien “ardura” eskatu du. “Ezin dugu honela jarraitu”, erantsi du.

