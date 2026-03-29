Fallece un motorista en un accidente de tráfico en la AP-68 en Zuia

Un motorista ha fallecido esta mañana al salirse de la calzada la moto que conducía en la AP-68 a su paso por la localidad alavesa de Zuia, según han confirmado fuentes del Departamento de Seguridad.

El accidente se ha registrado sobre las 7:35 horas cuando, al parecer, el motorista ha sufrido una salida de la calzada en la citada vía sentido Bilbao que le ha provocado graves lesiones.

Servicios sanitarios se han trasladado al lugar para atender al motorista, que finalmente ha fallecido en el lugar.