Motozale bat hil da AP-68 autobidean, Zuian, izandako zirkulazio istripu batean

Ibilgailuaren gidaria bidera erori da ezbeharraren ondorioz.

EITB

Gizonezko bat hil da gaur goizean AP-68 autobidean, Zuian (Araba), gidatzen ari zen motorra errepidetik aterata, Segurtasun Saileko iturriek baieztatu dutenez.

Istripua 07:35 aldera gertatu da, motozalea Bilborako noranzkoan zihoala bidetik irten denean. Lesio larriak egin ditu, eta osasun zerbitzuak bertaratu badira ere, bertan hil da.

Trafiko Istripuak Araba Gizartea

