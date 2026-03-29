Herida una persona en una pelea entre aficionados en el campo de fútbol de Fadura en Getxo

Una persona ha resultado herida esta tarde en el marco de una pelea entre aficionados en el campo de fútbol de Fadura, en la localidad vizcaína de Getxo.

Según ha informado el Departamento de Seguridad a Europa Press, a las 18:15 horas han recibido un aviso de que se había producido un altercado entre dos aficionados en la grada del campo del fútbol.

Al lugar ha acudido una patrulla de la Ertzaintza y, a su llegada, la situación estaba controlada y se ha procedido a identificar a las personas implicadas.

Al parecer, ha sido una pelea entre dos aficionados, uno de los cuales ha sufrido lesiones en el incidente y se ha dado aviso a una ambulancia para su atención aunque finalmente no ha sido trasladado a un centro sanitario. Ante estos hechos, la Ertzaintza ha abierto diligencias por agresión física y a las 21:00 horas no constaba presentada ninguna denuncia.

Es el segundo incidente de este tipo que se registra este fin de seman entorno a los campos de fútbol. Ayer sábado la Ertzaintza también fue requerida hacia las 21:44 horas para acudir a otro campo de fútbol, en este caso, en Hernani, porque había algún incidente hacia un árbitro.

Al llegar la patrulla de la Ertzaintza, el árbitro ya no se encontraba en el campo de fútbol y se había retirado el vestuario. Las mismas fuentes han precisado que, por ahora, no consta agresión ni la interposición de denuncia.

La federación de Gipuzkoa ha abierto una investigación.