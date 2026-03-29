Herida una persona en una pelea entre aficionados en el campo de fútbol de Fadura en Getxo
Una persona ha resultado herida esta tarde en el marco de una pelea entre aficionados en el campo de fútbol de Fadura, en la localidad vizcaína de Getxo.
Según ha informado el Departamento de Seguridad a Europa Press, a las 18:15 horas han recibido un aviso de que se había producido un altercado entre dos aficionados en la grada del campo del fútbol.
Al lugar ha acudido una patrulla de la Ertzaintza y, a su llegada, la situación estaba controlada y se ha procedido a identificar a las personas implicadas.
Al parecer, ha sido una pelea entre dos aficionados, uno de los cuales ha sufrido lesiones en el incidente y se ha dado aviso a una ambulancia para su atención aunque finalmente no ha sido trasladado a un centro sanitario. Ante estos hechos, la Ertzaintza ha abierto diligencias por agresión física y a las 21:00 horas no constaba presentada ninguna denuncia.
Es el segundo incidente de este tipo que se registra este fin de seman entorno a los campos de fútbol. Ayer sábado la Ertzaintza también fue requerida hacia las 21:44 horas para acudir a otro campo de fútbol, en este caso, en Hernani, porque había algún incidente hacia un árbitro.
Al llegar la patrulla de la Ertzaintza, el árbitro ya no se encontraba en el campo de fútbol y se había retirado el vestuario. Las mismas fuentes han precisado que, por ahora, no consta agresión ni la interposición de denuncia.
La federación de Gipuzkoa ha abierto una investigación.
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La consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales ha pedido "dejar las frustraciones en casa" antes de acudir a los partidos y ha puesto el foco en los adultos, "porque los niños y niñas aprenden lo que ven".
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Durante el partido del sábado por la noche se profirieron insultos y amenazas contra el árbitro, de 17 años. Se tuvo que avisar a la Ertzaintza para que no fuera a mayores.
Korrika reivindica el euskera como comunidad y llama a avanzar en su mensaje final
Por primera vez, el mensaje de Korrika ha sido colectivo, escrito por siete jóvenes, uno por cada territorio de Euskal Herria. En referencia al lema de este año ("Euskara gara"), Oier, Oihana, Elene, Beñat, Aitzol, Xalbat y Leire han subrayado que la lengua vasca significa comunidad. Además, han lanzado un llamamiento a seguir avanzando: "Vamos hacia adelante. ¿Vienes?", han preguntado.
Este es el mensaje de Korrika de este año, escrito por siete jóvenes, uno en nombre de cada territorio
El mensaje de Korrika ha sido escrito por el gasteiztarra Oier Iñurrieta Garmendia, la guipuzcoana Oihana Arana Cardenal, la vizcaína Elene Mengyu Larrinaga Bilbao, el navarro Beñat Jusue, el hendaiarra Aitzol Gil de San Vicente Pla, el bajonavarro Xalbat Alzugarai Etxeberri y la zuberotarra Leire Casamajou Elkegarai.
¿Quiénes son las siete personas que han escrito el mensaje de Korrika?
Cada herrialde ha tenido representación, entre ellas una barakaldesa nacida en China o uno delos fundadores de Union Tutera.
El lehendakari también coge el testigo
El lehendakari, Imanol Pradales, también ha cogido el testigo de Korrika en Bilbao, en el kilómetro 3.371, junto a la vicelehendakari Ibone Bengoetxea.
Final de Korrika
En directo el final de Korrika.
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