Pertsona bat zauritu da Getxoko Fadura futbol zelaian, zaleen arteko borroka batean

Antza denez, bi zaleren arteko borroka bat izan da, eta horietako batek zauriak jasan ditu. Anbulantzia bati deitu diote artatzeko eta, azkenean, ez dute osasun-zentro batera eraman behar izan.

Agentziak | EITB

Pertsona bat zauritu da gaur arratsaldean Fadurako futbol zelaian, Getxon, zaleen arteko borroka batean.

Segurtasun Sailak jakitera eman duenez, 18:15ean abisua jaso dute, futbol-zelaiko harmailetan bi zaleren arteko liskarra gertatzen ari zela ohartaraziz.

Ertzaintzaren patruila bat bertaratu da eta, iritsi denean, egoera kontrolpean zegoen eta inplikatutako pertsonak identifikatu dituzte.

Antza denez, bi zaleren arteko borroka izan da, eta horietako bat zauritu egin da. Anbulantzia bati deitu diote artatzeko, baina azkenean ez dute osasun-zentro batera eraman behar izan. 

Ertzaintzak ikerketa ireki du eraso fisikoagatik, baina 21:00etan ez zegoen oraindik salaketarik jarrita.

Asteburu honetan futbol-zelaien inguruan gertatzen den antzeko bigarren gertakaria da arratsaldekoa. Atzo, larunbata, Hernaniko futbol-zelaira joateko dei egin zioten Ertzaintzari 21:44 aldera, epaile baten kontrako irainak eta mehatxuak zirela eta.

Ertzaintzaren patruila iritsi zenean, arbitroa ez zegoen jada futbol-zelaian, aldagelan zegoen. Iturri horien arabera, oraingoz ez da erasorik izan zenik jaso, ezta salaketarik ere.

Gipuzkoako Futbol Federazioak ikerketa abiatu du gertatua argitzeko.

Zure interesekoa izan daiteke

