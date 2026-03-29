Irungo Landetxa futbol taldeko jokalari eta zaleek Hernanin izandako jarrera ikertuko du Gipuzkoako Futbol Federazioak

Larunbat gauean jokatu zen partidan, irain eta mehatxuak egin omen ziren 17 urteko arbitroaren kontra, eta Ertzaintzari abisua eman behar izan zioten ezer gerta ez zedin.

EITB

Aurreko astean Basaurin gertatu zen bezala, egoera tamalgarri bat gertatu da larunbat honetan Hernanin, bertako futbol taldearen eta Irungo Landetxa taldearen arteko norgehiagokan. Gauean jokatu zen partidan arbitro lanetan ari zen 17 urteko gazteak irainak eta mehatxuak entzun zituen, aldagelan sartu behar izan zuen, eta ez zen bertatik ateratzera ausartu. Ertzaintzak bertaratu behar izan zuen azkenean.

Hernaniko taldeko zuzendaritzako kideek ETBri adierazi diotenez, "tentsio handiko partida izan zen hasiera-hasieratik, eta Irungo taldeko futbolari eta zale batzuek "jarrera erasokorra" izan zuten arbitroarekin.

Horren aurrean, 17 urteko arbitroak aldagelan sartzea erabaki zuen, bere burua babesteko.

Gipuzkoako Futbol Federazioak ikerketa ireki du eta "irmotasunez" jokatuko duela iragarri du.

Gertakari honen berri izan aurretik, baina antzeko beste gertakari batzuez galdetuta, Nerea Melgosa sailburuak "helduen gainean" jarri du horrelako jarreren erantzukizuna, Radio Euskadin egin dioten elkarrizketa batean. Hala, haurrek eta gazteek helduengandik ikasten dutela gogorarazi du, eta zelaietara joaten direnean "frustrazioak etxean uzteko" eta "errespetua erakusteko" eskatu die gurasoei.

Irun Hernani Gizartea

