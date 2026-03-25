Zigorrak ezarri dizkiete Basauri BEA taldeari, entrenatzaileari eta lau jokalariri, epaile neska bati egindako erasoengatik

Futbol taldeak ateak itxita jokatu beharko du hurrengo hiru partidetan.

Una árbitra menor de edad denuncia insultos y amenazas en un partido en Basauri
EITB

Diziplina-batzordeak aurreko asteburuan Soloarteko zelaian jokatutako futboleko partida batean Basaurin emakumezko epaile adingabe batek salatutako irain eta mehatxuen gaineko ebazpena argitaratu du.

Horren arabera, etxeko taldeko lau jokalariri 4 eta 6 partida arteko zigorra eta isun ekonomikoak ezarri dizkiete. Era berean, entrenatzaileri isuna eta lau partidako zigorra jarri diote, eta klubak hiru partida jokatu beharko ditu ateak itxita; zigor ekonomikoa ere jarri diote.

Gertaerak Basauri BEA eta Delta Duo taldeen arteko neurketan izan ziren, talde bisitariak luzapenean berdindu zuenean (3-3). Une horretatik aurrera, arbitroak aktan jaso zuenez, hainbat jokalari, talde teknikoko kide eta zale iraintzen hasi zitzaizkion, eta mehatxu larriak egin zizkioten.

Aldagelara joan zen, eta mehatxuekin jarraitzen zuten; are, batzuk bertara sartzen saiatu zirela ere salatu zuen emakumeak.

Kasua Bizkaiko arbitroen batzordera eraman zuten, eta gertatutakoa aztertu eta zigorrak ezarri ditu. Gertatutakoa gorabehera, gazteak hurrengo partidetan arbitratzen jarraitzeko asmoa agertu du.

Basauri Indarkeria matxista Gizartea

