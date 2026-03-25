Zigorrak ezarri dizkiete Basauri BEA taldeari, entrenatzaileari eta lau jokalariri, epaile neska bati egindako erasoengatik
Futbol taldeak ateak itxita jokatu beharko du hurrengo hiru partidetan.
Diziplina-batzordeak aurreko asteburuan Soloarteko zelaian jokatutako futboleko partida batean Basaurin emakumezko epaile adingabe batek salatutako irain eta mehatxuen gaineko ebazpena argitaratu du.
Horren arabera, etxeko taldeko lau jokalariri 4 eta 6 partida arteko zigorra eta isun ekonomikoak ezarri dizkiete. Era berean, entrenatzaileri isuna eta lau partidako zigorra jarri diote, eta klubak hiru partida jokatu beharko ditu ateak itxita; zigor ekonomikoa ere jarri diote.
Gertaerak Basauri BEA eta Delta Duo taldeen arteko neurketan izan ziren, talde bisitariak luzapenean berdindu zuenean (3-3). Une horretatik aurrera, arbitroak aktan jaso zuenez, hainbat jokalari, talde teknikoko kide eta zale iraintzen hasi zitzaizkion, eta mehatxu larriak egin zizkioten.
Aldagelara joan zen, eta mehatxuekin jarraitzen zuten; are, batzuk bertara sartzen saiatu zirela ere salatu zuen emakumeak.
Kasua Bizkaiko arbitroen batzordera eraman zuten, eta gertatutakoa aztertu eta zigorrak ezarri ditu. Gertatutakoa gorabehera, gazteak hurrengo partidetan arbitratzen jarraitzeko asmoa agertu du.
Basauri BEAk barkamena eskatu du, baina argitaratutako bertsioen zati bat zalantzan jarri du
BEAk esan du gertatutakoak ez dituela taldearen balioak islatzen, eta defendatzen du beharrezkoa dela gertatutakoa argitzea, bertsio guztiak mahai gainean jarrita: "Arbitraje-aktan eta argitaratutako informazioan jasotakoa ez datoz guztiz bat gertatutakoarekin".
Metak 375 milioi dolarreko isuna ordaindu beharko du, haurren esplotazioagatik eta erabiltzaileen segurtasuna urratzeagatik
Mexiko Berriko fiskalaren arabera, enpresak adingabeengana heltzeko ia mugarik gabeko sarbidea ematen zien “harrapari sexualei”, eta horri esker biktimekin harremanetan jartzen ziren.
Dagoeneko auto-ilararik ez A-8an, Bilbon, bi ibilgailuren arteko istripuaren ondoren
Bi ibilgailuk elkarren kontra talka egin dute, eta, hori dela eta, erreietako bat itxi behar izan dute Donostiarako noranzkoan.
Albiste izango dira: Korrika zuzenean, krisi energetikoa eta Pradales-Sanchez bilera
Gaurkoan Orain-en albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.
Bizkaiko futbol epaileek planto egin dute, erasoen ostean: ez dira Basaurin, Portugaleten eta Karabiganen ariko
Arbitroen Batzordeak erabaki du ez duela hiru klub horien zelaietara epailerik bidaliko, zenbait epaileren aurkako (batzuk, adingabeak) irainen, mehatxuen eta erasoen ostean jarrera aldatu dutela ikusi arte.
Corellako 14 urteko neska bat saldu eta ezkontzera behartu zuten senar-emazteak epaituko dituzte
Kasua ikertu duen epailearen ustez, gertakariak pertsonen trafikoaren delitu izan daitezke. Autoaren arabera, 14 urteko neska ezkontzera behartu zuten "5.000 euro, bost whisky botila eta janariaren truke" eta, ondoren, Kataluniako hainbat udalerritan eskean aritzera behartu zuten.
24. Korrikaren amaiera: festa erraldoia Bilbon, igandean
Martxoaren 29an Bilboko udaletxean amaituko da 24. Korrika, "Euskara gara" lelopean, eta egun osoan zehar jarduera desberdinez osatutako egitarau zabala izango da.
Euskal hiztunen "eguneroko errealitatearen lagin txiki bat": hizkuntza-eskubideen 883 urraketa, 2025ean
Hizkuntza Eskubideen egoerari buruzko txostena aurkeztu du Behatokiak. Ondorio nagusia da "araugintzan errotiko aldaketak" egin ezean, "atzerapausoak emateko arriskua gero eta nabarmenagoa" dela. Azaldu dutenez, zenbait lanpostu publikotan euskararik ez jakiteak sistema osoak euskaraz funtzionatzea oztopatzen du.
Eusko Jaurlaritzak Trans Memoriaren Eguna izendatu du azaroaren 20a
Dekretua elkarte eta erakunde sozialekin lankidetzan egin da, besteak beste, Naizen, Errespetuz eta Loratuz Lotu elkarteekin. Besteak beste, aukeratutako data proposatu eta onartzen jardun dute elkarrekin.