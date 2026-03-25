SANCIONES
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

El Comité Disciplinario sanciona al Basauri BEA, su entrenador y cuatro jugadores por el acoso a una árbitro menor de edad

El club deberá jugar 3 partidos a puerta cerrada, mientras que entrenador y jugadores han sido sancionados con entre 4 y 6 partidos.

Una árbitra menor de edad denuncia insultos y amenazas en un partido en Basauri
Euskaraz irakurri: Basauriko lau jokalariri 4 eta 6 partida arteko zigorra ezarri diete, emakumezko jokalari txiki bati irain egin ostean
author image

EITB

Última actualización

El Comité Disciplinario ha hecho públicas las sanciones tras los insultos y amenazas denunciados por una árbitra menor en Basauri, ocurridos durante un partido de fútbol territorial disputado el pasado fin de semana en el campo de Soloarte.

Según la resolución, cuatro jugadores del equipo local han sido castigados con entre 4 y 6 partidos de suspensión, además de multas económicas. Asimismo, el entrenador ha sido sancionado con cuatro partidos y multa, mientras que el club deberá jugar tres encuentros a puerta cerrada y afrontar una sanción económica.

Los hechos se produjeron durante el encuentro entre Basauri BEA y Delta Duo, cuando el equipo visitante empató en el tiempo de descuento (3-3). A partir de ese momento, según recogió la colegiada en el acta, varios jugadores, miembros del cuerpo técnico y aficionados comenzaron a insultarla, llegando a proferir amenazas graves.

La árbitra también denunció que, tras retirarse al vestuario, algunas personas intentaron acceder a la zona mientras continuaban con las amenazas.

El caso fue trasladado al comité de árbitros de Bizkaia, que analizó lo ocurrido y ha derivado en estas sanciones. Pese a lo sucedido, la joven ha manifestado su intención de seguir arbitrando en próximos encuentros.

Basauri Violencia machista Sociedad

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X