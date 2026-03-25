El Comité Disciplinario ha hecho públicas las sanciones tras los insultos y amenazas denunciados por una árbitra menor en Basauri, ocurridos durante un partido de fútbol territorial disputado el pasado fin de semana en el campo de Soloarte.

Según la resolución, cuatro jugadores del equipo local han sido castigados con entre 4 y 6 partidos de suspensión, además de multas económicas. Asimismo, el entrenador ha sido sancionado con cuatro partidos y multa, mientras que el club deberá jugar tres encuentros a puerta cerrada y afrontar una sanción económica.

Los hechos se produjeron durante el encuentro entre Basauri BEA y Delta Duo, cuando el equipo visitante empató en el tiempo de descuento (3-3). A partir de ese momento, según recogió la colegiada en el acta, varios jugadores, miembros del cuerpo técnico y aficionados comenzaron a insultarla, llegando a proferir amenazas graves.

La árbitra también denunció que, tras retirarse al vestuario, algunas personas intentaron acceder a la zona mientras continuaban con las amenazas.

El caso fue trasladado al comité de árbitros de Bizkaia, que analizó lo ocurrido y ha derivado en estas sanciones. Pese a lo sucedido, la joven ha manifestado su intención de seguir arbitrando en próximos encuentros.