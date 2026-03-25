POLÉMICA
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

El Basauri BEA pide disculpas por los incidentes y cuestiona parte de las versiones publicadas

La entidad asegura que los hechos no reflejan sus valores y defiende que es necesario esclarecer lo ocurrido con todas las versiones sobre la mesa: "no todo lo reflejado en el acta arbitral ni en la información publicada se ajusta fielmente a lo sucedido".
Una árbitra menor de edad denuncia insultos y amenazas en un partido en Basauri
Euskaraz irakurri: Basauri BEAk barkamena eskatu du gertakariengatik eta argitaratutako bertsioen zati bat zalantzan jarri du
author image

EITB

Última actualización

El club C.D. Basauri BEA ha pedido disculpas públicas por los incidentes ocurridos recientemente y recogidos en distintos medios de comunicación. En un comunicado, la entidad ha lamentado “profundamente” cualquier situación de tensión, intimidación o comportamiento inapropiado que se haya podido producir.

El club subraya que estos hechos no representan sus valores, basados en el respeto, la convivencia y el deporte como espacio seguro, y ha reiterado su compromiso con el juego limpio. Asimismo, ha pedido perdón a todas las personas que se hayan podido sentir afectadas.

Por otro lado, la entidad sostiene que "no todo lo reflejado en el acta arbitral ni en la información publicada se ajusta fielmente a lo sucedido", por lo que considera necesario esclarecer los hechos con rigor y teniendo en cuenta todas las versiones. En este sentido, ha advertido de que los juicios precipitados pueden perjudicar injustamente tanto a personas como al propio club.

Además, el Basauri ha anunciado que ya trabaja internamente para analizar lo ocurrido y colaborará con las autoridades y organismos competentes con el objetivo de aclarar completamente la situación. También ha asegurado que adoptará las medidas necesarias para evitar que hechos similares vuelvan a repetirse.

Basauri Sociedad

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X