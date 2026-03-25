El Basauri BEA pide disculpas por los incidentes y cuestiona parte de las versiones publicadas

El club C.D. Basauri BEA ha pedido disculpas públicas por los incidentes ocurridos recientemente y recogidos en distintos medios de comunicación. En un comunicado, la entidad ha lamentado “profundamente” cualquier situación de tensión, intimidación o comportamiento inapropiado que se haya podido producir.

El club subraya que estos hechos no representan sus valores, basados en el respeto, la convivencia y el deporte como espacio seguro, y ha reiterado su compromiso con el juego limpio. Asimismo, ha pedido perdón a todas las personas que se hayan podido sentir afectadas.

Por otro lado, la entidad sostiene que "no todo lo reflejado en el acta arbitral ni en la información publicada se ajusta fielmente a lo sucedido", por lo que considera necesario esclarecer los hechos con rigor y teniendo en cuenta todas las versiones. En este sentido, ha advertido de que los juicios precipitados pueden perjudicar injustamente tanto a personas como al propio club.

Además, el Basauri ha anunciado que ya trabaja internamente para analizar lo ocurrido y colaborará con las autoridades y organismos competentes con el objetivo de aclarar completamente la situación. También ha asegurado que adoptará las medidas necesarias para evitar que hechos similares vuelvan a repetirse.