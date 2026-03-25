POLEMIKA
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Basauri BEAk barkamena eskatu du, baina argitaratutako bertsioen zati bat zalantzan jarri du

BEAk esan du gertatutakoak ez dituela taldearen balioak islatzen, eta defendatzen du beharrezkoa dela gertatutakoa argitzea, bertsio guztiak mahai gainean jarrita: "Arbitraje-aktan eta argitaratutako informazioan jasotakoa ez datoz guztiz bat gertatutakoarekin".

Una árbitra menor de edad denuncia insultos y amenazas en un partido en Basauri
author image

EITB

Azken eguneratzea

C.D. Basauri BEA klubak barkamena eskatu du publikoki duela gutxi izandako istiluengatik. Ohar batean, erakundeak "biziki" deitoratu du egun horretan izan zen tentsio, larderia eta portaera desegokia.

Klubak azpimarratu du gertakari horiek ez direla taldearen balioen adierazgarri, errespetuan, elkarbizitzan eta kirolean oinarritutako kirol elkartea baita, eta joko garbiarekin duen konpromisoa duela adierazi. Halaber, barkamena eskatu die kaltetutakoei.

Bestalde, erakundeak adierazi duenez, "arbitraje-aktan eta argitaratutako informazioan jasotakoa ez datoz guztiz bat gertatutakoarekin", eta, beraz, beharrezkotzat jo du gertaerak zorrotz eta bertsio guztiak kontuan hartuta argitzea. Ildo horretan, honelako egoerak arinegi epaitzeak pertsonei eta klubari berari bidegabeki kalte egin diezaieketela ohartarazi du.

Gainera, Basauriko taldeak iragarri du lanean ari dela gertatutakoa aztertzeko eta agintari eta erakunde eskudunekin elkarlanean arituko dela egoera erabat argitzeko. Era berean, adierazi du beharrezko neurriak hartuko dituela antzeko gertaerak berriro gerta ez daitezen.

Basauri Gizartea

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X