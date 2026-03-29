Después de que el fin de semana pasado una árbitra de 16 años fuera insultada y amenazada en Basauri, ayer se produjo un episodio similar en Hernani, durante el partido de primera regional entre el equipo local y el Landetxa de Irun.

En la recta final del partido, el árbitro de 17 años se sintió amenazado por jugadores y aficionados del conjunto irundarra y se llegó a solicitar la presencia de la Ertzaintza.

Desde la directiva del Hernani han señalado a ETB que "fue un partido tenso desde el primer momento" y que tanto futbolistas como aficionados del equipo irundarra tuvieron una "actitud ofensiva" con el árbitro.

La Federación de Fútbol de Gipuzkoa ha abierto una investigación y ha anunciado que actuará con "contundencia".

Esta mañana, precisamente, la consejera de Juventud del Gobierno Vasco, Nerea Melgosa, ha sido entrevistada en Radio Euskadi, y preguntada por actitudes violentas en los campos de fútbol, ha puesto el foco en la responsabilidad que tienen los comportamientos de los adultos y ha recordado que los niños y jóvenes aprenden de los adultos, por lo que ha pedido a los padres que cuando acudan a los campos "dejen las frustraciones en casa" y "muestren respeto".