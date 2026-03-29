KORRIKA
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El lehendakari también coge el testigo

BILBAO, 29/03/2026.- El lehendakari Imanol Pradales (c), acompañado de la vicelehendakari Ibone Bengoetxea (d), entre otras autoridades, ha recogido este domingo el testigo de la Korrika 2026, que los últimos kilómetros en Bilbao y que ha estado marcada por la polémica, tras la exhibición de imágenes de presos de ETA o el "veto" de la organizadora AEK al sindicato CCOO. EFE/ Miguel Toña
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Lehendakariak ere lekukoa eraman du
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EITB

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El lehendakari, Imanol Pradales, también ha cogido el testigo de Korrika en Bilbao, en el kilómetro 3.371, junto a la vicelehendakari Ibone Bengoetxea.

Imanol Pradales Euskera Comunidad Autonóma Vasca Sociedad

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