El lehendakari también coge el testigo
El lehendakari, Imanol Pradales, también ha cogido el testigo de Korrika en Bilbao, en el kilómetro 3.371, junto a la vicelehendakari Ibone Bengoetxea.
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Este es el mensaje de Korrika de este año, escrito por siete jóvenes, uno en nombre de cada territorio
El mensaje de Korrika ha sido escrito por el gasteiztarra Oier Iñurrieta, la guipuzcoana Oihana Arana, la vizcaína Elene Mengyu, el navarro Beñat Jusue, el hendaiarra Aitzol Gil de San Vicente, el bajonavarro Xalbat Alzugarai y la zuberotarra Leire Casamajou.
¿Quiénes son las siete personas que han escrito el mensaje de Korrika?
Cada herrialde ha tenido representación, entre ellas una barakaldesa nacida en China o uno delos fundadores de Union Tutera.
Final de Korrika
En directo el final de Korrika.
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