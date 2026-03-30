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El protocolo para indemnizar a víctimas de abusos sexuales en la Iglesia no fija baremos e irá caso por caso

Firmado por el Gobierno español, la Iglesia católica y el Defensor del Pueblo, el protocolo fija el 15 de abril como fecha para que las víctimas puedan empezar a presentar solicitudes.
MADRID, 30/03/2026.- El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños (d); el presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Luis Argüello (i); y el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo (c); durante la firma, este lunes en Madrid, del protocolo para indemnizar a las víctimas de abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia católica cuyos casos han prescrito. EFE/ Chema Moya
Argüello, Gabilondo y Bolaños tras la firma del acuerdo. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Elizan sexu-abusuak jasan dituzten biktimei kalte-ordainak emateko protokoloak ez ditu baremoak finkatzen, eta kasuz kasu joango da
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Agencias | EITB

Última actualización

El Gobierno español, la Iglesia católica y el Defensor del Pueblo han firmado este lunes 30 de marzo un protocolo para poner en marcha la reparación de las víctimas de abusos sexuales en el ámbito eclesial en el que no se establecen baremos de indemnización y fija el 15 de abril como la fecha para que las víctimas puedan empezar a presentar sus solicitudes.

En rueda de prensa, el presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE) y arzobispo de Valladolid, Luis Argüello, ha indicado que han excluido expresamente del acuerdo la referencia "baremos". "No se trata de establecer cantidades ni horquillas sino una propuesta de reparación integral", ha explicado.

Por su parte, el ministro de Presidencial Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha precisado que no se han incluido estos baremos "porque cada caso se va a estudiar en detalle" por los expertos Defensor del pueblo y del Plan PRIVA de la Iglesia.

En cualquier caso, ha matizado que el convenio sí establece los criterios como la gravedad del daño o la reiteración. "La reparación justa no debe estar determinada por una cifra ni mínima ni máxima", ha remarcado.

Además, ha puntualizado que "la última palabra la tendrá el Defensor del Pueblo" y la Iglesia deberá abonar la cantidad que se decida.

En este sentido, también ha indicado que las víctimas que acudieron al PRIVA podrán ir al Defensor del Pueblo para que revise su caso y decida si la indemnización que recibieron "ha de ser mejorada, complementada, superada".

Abusos sexuales Iglesia Católica España Sociedad

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