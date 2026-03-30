El protocolo para indemnizar a víctimas de abusos sexuales en la Iglesia no fija baremos e irá caso por caso
El Gobierno español, la Iglesia católica y el Defensor del Pueblo han firmado este lunes 30 de marzo un protocolo para poner en marcha la reparación de las víctimas de abusos sexuales en el ámbito eclesial en el que no se establecen baremos de indemnización y fija el 15 de abril como la fecha para que las víctimas puedan empezar a presentar sus solicitudes.
En rueda de prensa, el presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE) y arzobispo de Valladolid, Luis Argüello, ha indicado que han excluido expresamente del acuerdo la referencia "baremos". "No se trata de establecer cantidades ni horquillas sino una propuesta de reparación integral", ha explicado.
Por su parte, el ministro de Presidencial Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha precisado que no se han incluido estos baremos "porque cada caso se va a estudiar en detalle" por los expertos Defensor del pueblo y del Plan PRIVA de la Iglesia.
En cualquier caso, ha matizado que el convenio sí establece los criterios como la gravedad del daño o la reiteración. "La reparación justa no debe estar determinada por una cifra ni mínima ni máxima", ha remarcado.
Además, ha puntualizado que "la última palabra la tendrá el Defensor del Pueblo" y la Iglesia deberá abonar la cantidad que se decida.
En este sentido, también ha indicado que las víctimas que acudieron al PRIVA podrán ir al Defensor del Pueblo para que revise su caso y decida si la indemnización que recibieron "ha de ser mejorada, complementada, superada".
Te puede interesar
Fallece a los 77 años el catedrático de la EHU, escritor y articulista Ramón Zallo
Autor de numerosos libros, ha publicado también muchos artículos sobre economía, cultura, políticas culturales y comunicativas, y otros de corte sociopolítico. Publicó más de una docena de libros, el último 'Retrovisor y bisturí' (Alberdania, 2025), un "ejercicio de memoria crítica" sobre los últimos 60 años, y ha dirigido o codirigido "otras muchas obras colectivas".
AEK destaca que Euskal Herria ha demostrado "de forma masiva" que "somos euskera"
Ane Elordi ha destacado que la edición 24 ha sido "la Korrika del Renacimiento" ha sido "la primera chispa para un nuevo renacimiento", y así lo han querido plasmar dejando el mensaje en manos de siete jóvenes.
El Gobierno Vasco ofrecerá información sobre el eclipse solar del 12 agosto a través de una nueva web
Toda la información que se vaya generando se pondrá a disposición de la ciudadanía a través de la web oficial eklipsea.euskadi.eus, impulsada por el Departamento de Ciencia. En el acto de presentación, Virginia García, miembro de Aranzadi, ha insistido en la necesidad de utilizar gafas homologadas para eclipses, así como en la elección de lugares adecuados y en lo que podrá percibirse durante las aproximadamente dos horas de duración del fenómeno.
Tráfico en Semana Santa: Estos son los puntos y horarios que debes de intentar evitar
La Operación Especial de Tráfico de Semana Santa, que se pondrá en marcha este miércoles, día 1 de abril, a las 15:00 horas, y finalizará el lunes, día 6, a las 21:00 horas, coincide este último día con el comienzo de la Itzulia. Se espera una media de 540 000 desplazamientos.
El Ararteko destaca la eficacia de la institución: la Administración actuó en el 93 % de los casos en los que se le interpeló
Mikel Mancisidor ha entregado en el Parlamento Vasco el informe de actividad durante el pasado ejercicio, en el que se registraron 16.637 actuaciones.
Euskadi perdió más de 6700 matriculaciones en infantil y primaria en el curso 2024-25
Según la encuesta de Eustat, destaca el aumento de matriculaciones en Formación Profesional, que registró 2842 inscripciones más que en el curso anterior, un aumento del 6,1 %, el mayor crecimiento de los últimos quince años.
Herida una persona en una pelea entre aficionados en el campo de fútbol de Fadura en Getxo
Al parecer, ha ocurrido una pelea entre dos aficionados, uno de los cuales ha sufrido lesiones en el incidente y se ha dado aviso a una ambulancia para su atención aunque finalmente no ha sido trasladado a un centro sanitario.
Un detenido en Vitoria-Gasteiz acusado de tráfico ilegal de personas
Las primeras investigaciones apuntan a que los ocupantes de la furgoneta han pagado una cantidad de dinero para viajar desde Francia hacia diferentes destinos.
Melgosa: "Hay que trabajar en la prevención y en la educación para evitar la violencia en el deporte"
La consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales ha pedido "dejar las frustraciones en casa" antes de acudir a los partidos y ha puesto el foco en los adultos, "porque los niños y niñas aprenden lo que ven".