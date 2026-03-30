Elizaren sexu-abusuen biktimei kalte-ordainak emateko protokoloak ez ditu baremoak finkatu, eta kasuz kasu aztertuko dira
Espainiako Gobernuak, Eliza Katolikoak eta Espainiako Herriaren Defendatzaileak sinatuta, protokoloak apirilaren 15a ezartzen du biktimek eskaerak aurkezten hasteko data gisa.
Espainiako Gobernuak, Eliza Katolikoak eta Herriaren Defendatzaileak protokolo bat sinatu dute astelehen honetan, martxoak 30, Elizaren sexu-abusuen biktimen erreparazioa martxan jartzeko. Protokoloan ez da kalte-ordainen baremorik ezarri, eta apirilaren 15ean hasiko da biktimek eskaerak aurkezteko epea.
Prentsaurrekoan, Luis Argüello Espainiako Gotzainen Batzarraren presidente eta Valladolideko artzapezpikuak adierazi du berariaz baztertu dela baremoen aipamena. "Kontua ez da kopuruak eta mugak ezartzea, konponketa osorako proposamen bat egitea baizik", azaldu du.
Bestalde, Felix Bolaños Espainiako Justizia ministroak zehaztu du ez dituztela baremo ak sartu "kasuan kasu zer egokitzen den" xehetasunez aztertuko delako.
Nolanahi ere, zehaztu du hitzarmenak ezartzen dituela kaltearen larritasuna edo errepikapena, besteak beste, irizpide gisa. "Bidezko erreparazioa ez du zehaztu behar ez gutxieneko ez gehienezko zifra batek", azpimarratu du.
Gainera duenez, "azken hitza Herriaren Defendatzaileak izango du", eta erabakitzen den kopurua ordaindu egin beharko du Elizak.
Ildo horretan, adierazi du aurretik Elizaren protokolora jo duten biktimek Herriaren Defendatzailearengana jo ahal izango dutela, kasua berrikus dezan eta jaso zuten kalte-ordaina "hobetu, osatu edo gainditu behar den" erabaki dezan.
AEK-k nabarmendu du Euskal Herriak "era masiboan" erakutsi duela euskara garela eta euskara izan nahi duela
24.a "Pizkundearen Korrika" izan dela azpimarratu du Ane Elordik, "pizkunde berri baterako lehen txinparta", eta adierazi du horixe islatu nahi izan dutela mezua Euskal Herriko zazpi gazteren esku utzita.
Aste Santuko trafikoa: Saihestu beharreko puntuak eta orduak
Aste Santuko Trafiko Operazio Berezia apirilaren 1ean jarriko dute abian, 15:00etan, eta apirilaren 6ko 21:00ak arte egongo da indarrean. Azken egun horretan, Itzuliaren hasierak are gehiago korapilatuko du errepideetako egoera. Aurreikusi dutenez, 540.000 joan-etorri izango dira Aste Santuan.
Jaurlaritzak webgune berri baten bidez zabalduko du abuztuaren 12ko eguzki eklipsearen gaineko informazio guztia
Eklipsearen inguruan sortzen den informazio guztia herritarren eskura jarriko dute eklipsea.euskadi.eus webgune ofizialaren bidez. Aurkezpen ekitaldian, Aranzadiko kide Virginia Garciak azpimarratu du, eklipsea ikusteko, betaurreko homologatuak erabili behar direla eta leku egokiak aukeratu behar direla.
Aurreko urtean baino 6.700 haur gutxiago matrikulatu ziren 2024-25 ikasturtean Haur eta Lehen Hezkuntzan
Eustaten inkestaren arabera, nabarmen ugaritu dira Lanbide Heziketako matrikulazioak, aurreko ikasturtean baino 2.842 lagun gehiago matrikulatu baitziren, % 6,1 gehiago, beraz, azken hamabost urteko hazkunderik handiena.
Arartekoak adierazi du eraginkorra dela bere jardunean: kasuen % 93etan Administrazioak erantzun egin zuen
Mikel Mancisidorrek joan den ekitaldiko jarduera-txostena aurkeztu du Eusko Legebiltzarrean; 16.637 jarduketa erregistratu zituen.
Zauritu bat, Getxoko Fadura futbol zelaian, zaleen arteko borroka batean
Antza denez, bi zale elkarren kontra borrokatu dira, eta horietako bat zauritu da. Larrialdi zerbitzuei abisua eman diete, eta, azkenean, ez dute osasun-zentro batera eraman behar izan.
Gizaseme bat atxilotu dute Gasteizen, pertsonen trafikoa egotzita
Lehen ikerketen arabera, furgonetan zihoazenek dirua ordaindu zuten Frantziatik atera eta Espainiako joateko.
Melgosa: "Prebentzioan eta hezkuntzan gogor egin behar da lan, kirolean indarkeria saihesteko"
Partiduetara joan aurretik "frustrazioak etxean uzteko" eskatu du Berdintasun, Justizia eta Gizarte Politiketako sailburuak, eta helduengan jarri du arreta, "haurrek ikusten dutena ikasten baitute".
Irungo Landetxa futbol taldeko jokalari eta zaleek Hernanin izandako jarrera ikertuko du Gipuzkoako Futbol Federazioak
Larunbat gauean jokatu zen partidan, irain eta mehatxuak egin omen ziren 17 urteko arbitroaren kontra, eta Ertzaintzari abisua eman behar izan zioten ezer gerta ez zedin.