Elizaren sexu-abusuen biktimei kalte-ordainak emateko protokoloak ez ditu baremoak finkatu, eta kasuz kasu aztertuko dira

Espainiako Gobernuak, Eliza Katolikoak eta Espainiako Herriaren Defendatzaileak sinatuta, protokoloak apirilaren 15a ezartzen du biktimek eskaerak aurkezten hasteko data gisa.

MADRID, 30/03/2026.- El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños (d); el presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Luis Argüello (i); y el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo (c); durante la firma, este lunes en Madrid, del protocolo para indemnizar a las víctimas de abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia católica cuyos casos han prescrito. EFE/ Chema Moya

Agentziak | EITB

Espainiako Gobernuak, Eliza Katolikoak eta Herriaren Defendatzaileak protokolo bat sinatu dute astelehen honetan, martxoak 30, Elizaren sexu-abusuen biktimen erreparazioa martxan jartzeko. Protokoloan ez da kalte-ordainen baremorik ezarri, eta apirilaren 15ean hasiko da biktimek eskaerak aurkezteko epea.

Prentsaurrekoan, Luis Argüello Espainiako Gotzainen Batzarraren presidente eta Valladolideko artzapezpikuak adierazi du berariaz baztertu dela baremoen aipamena. "Kontua ez da kopuruak eta mugak ezartzea, konponketa osorako proposamen bat egitea baizik", azaldu du.

Bestalde, Felix Bolaños Espainiako Justizia ministroak zehaztu du ez dituztela baremo ak sartu "kasuan kasu zer egokitzen den" xehetasunez aztertuko delako.

Nolanahi ere, zehaztu du hitzarmenak ezartzen dituela kaltearen larritasuna edo errepikapena, besteak beste, irizpide gisa. "Bidezko erreparazioa ez du zehaztu behar ez gutxieneko ez gehienezko zifra batek", azpimarratu du.

Gainera duenez, "azken hitza Herriaren Defendatzaileak izango du", eta erabakitzen den kopurua ordaindu egin beharko du Elizak.

Ildo horretan, adierazi du aurretik Elizaren protokolora jo duten biktimek Herriaren Defendatzailearengana jo ahal izango dutela, kasua berrikus dezan eta jaso zuten kalte-ordaina "hobetu, osatu edo gainditu behar den" erabaki dezan.

Sexu erasoak Eliza Katolikoa Espainia Gizartea

