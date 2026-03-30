Álava
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Euskadi aspira a ser un referente mundial en nanomedicina gracias a la producción de hidrogeles inteligentes

18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Euskadi nanomedikuntzan erreferente izango da Europan eta munduan, hidrogel adimentsuak ekoiztuta
author image

EITB

Última actualización

En el ámbito biosanitario, Euskadi quiere ser un referente en Europa y en el Mundo. Para ello, la empresa I+MED del Parque Tecnológico de Álava está desarrollando un hidrogel inteligente, proyecto en el que el Gobierno Vasco invertirá 72 millones de euros.

Araba-Álava Sociedad

Te puede interesar

Ramon Zallo EHUko katedradun, idazle eta artikulugilea hil da, 77 urte zituela REMITIDA / HANDOUT por EHU Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 30/3/2026
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Fallece a los 77 años el catedrático de la EHU, escritor y articulista Ramón Zallo

Autor de numerosos libros, ha publicado también muchos artículos sobre economía, cultura, políticas culturales y comunicativas, y otros de corte sociopolítico. Publicó más de una docena de libros, el último 'Retrovisor y bisturí' (Alberdania, 2025), un "ejercicio de memoria crítica" sobre los últimos 60 años, y ha dirigido o codirigido "otras muchas obras colectivas".

ECLIPSE
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

El Gobierno Vasco ofrecerá información sobre el eclipse solar del 12 agosto a través de una nueva web

Toda la información que se vaya generando se pondrá a disposición de la ciudadanía a través de la web oficial eklipsea.euskadi.eus, impulsada por el Departamento de Ciencia. En el acto de presentación, Virginia García, miembro de Aranzadi, ha insistido en la necesidad de utilizar gafas homologadas para eclipses, así como en la elección de lugares adecuados y en lo que podrá percibirse durante las aproximadamente dos horas de duración del fenómeno.

Cargar más
Publicidad
X