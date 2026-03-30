Euskadi aspira a ser un referente mundial en nanomedicina gracias a la producción de hidrogeles inteligentes
En el ámbito biosanitario, Euskadi quiere ser un referente en Europa y en el Mundo. Para ello, la empresa I+MED del Parque Tecnológico de Álava está desarrollando un hidrogel inteligente, proyecto en el que el Gobierno Vasco invertirá 72 millones de euros.
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Exigen a EITB que rectifique su decisión de cerrar ETB3: "El daño al euskera puede ser irreversible"
"Consciente del debate" que ha generado en la sociedad vasca el cierre de ETB3, la dirección de EITB ha anunciado que se reunirá próximamente con agentes que han mostrado su rechazo a esta medida para "explicar su estrategia de servicio público" y "con un espíritu abierto".
Ane Elordi: "Los autores de los mensajes no los elegimos según a quién votan, sino por el trabajo que hacen a favor del euskera"
En respuesta a las declaraciones de Aitor Esteban, la coordinadora de la Korrika ha destacado que han querido mostrar la diversidad, eligiendo a personas de todos los territorios y de diferentes procedencias, "con independencia de que el euskera sea o no su lengua materna".
Fallece a los 77 años el catedrático de la EHU, escritor y articulista Ramón Zallo
Autor de numerosos libros, ha publicado también muchos artículos sobre economía, cultura, políticas culturales y comunicativas, y otros de corte sociopolítico. Publicó más de una docena de libros, el último 'Retrovisor y bisturí' (Alberdania, 2025), un "ejercicio de memoria crítica" sobre los últimos 60 años, y ha dirigido o codirigido "otras muchas obras colectivas".
AEK destaca que Euskal Herria ha demostrado "de forma masiva" que "somos euskera"
Ane Elordi ha destacado que la edición 24 ha sido "la Korrika del Renacimiento" ha sido "la primera chispa para un nuevo renacimiento", y así lo han querido plasmar dejando el mensaje en manos de siete jóvenes.
El Gobierno Vasco ofrecerá información sobre el eclipse solar del 12 agosto a través de una nueva web
Toda la información que se vaya generando se pondrá a disposición de la ciudadanía a través de la web oficial eklipsea.euskadi.eus, impulsada por el Departamento de Ciencia. En el acto de presentación, Virginia García, miembro de Aranzadi, ha insistido en la necesidad de utilizar gafas homologadas para eclipses, así como en la elección de lugares adecuados y en lo que podrá percibirse durante las aproximadamente dos horas de duración del fenómeno.
Tráfico en Semana Santa: Estos son los puntos y horarios que debes de intentar evitar
La Operación Especial de Tráfico de Semana Santa, que se pondrá en marcha este miércoles, día 1 de abril, a las 15:00 horas, y finalizará el lunes, día 6, a las 21:00 horas, coincide este último día con el comienzo de la Itzulia. Se espera una media de 540 000 desplazamientos.
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Mikel Mancisidor ha entregado en el Parlamento Vasco el informe de actividad durante el pasado ejercicio, en el que se registraron 16.637 actuaciones.