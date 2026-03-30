Euskadi aspira a ser un referente mundial en nanomedicina gracias a la producción de hidrogeles inteligentes

Toda la información que se vaya generando se pondrá a disposición de la ciudadanía a través de la web oficial eklipsea.euskadi.eus, impulsada por el Departamento de Ciencia. En el acto de presentación, Virginia García, miembro de Aranzadi, ha insistido en la necesidad de utilizar gafas homologadas para eclipses, así como en la elección de lugares adecuados y en lo que podrá percibirse durante las aproximadamente dos horas de duración del fenómeno.