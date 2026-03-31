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La Ertzaintza desaloja el gaztetxe de Rekalde y abre expediente a una persona

(Foto de ARCHIVO) Desalojo por la Ertzaintza de una nave industrial que se iba a utilizar como Gaztetxe REMITIDA / HANDOUT por ASAMBLEA JUVENIL SUTARGI Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 25/2/2026
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EITB

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Agentes de la Ertzaintza han desalojado este martes un local utilizado por organizaciones juveniles en el barrio de Rekalde en Bilbao, donde se han identificado a dos personas y se ha abierto un expediente a una tercera.

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