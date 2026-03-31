La Ertzaintza desaloja el gaztetxe de Rekalde y abre expediente a una persona
Agentes de la Ertzaintza han desalojado este martes un local utilizado por organizaciones juveniles en el barrio de Rekalde en Bilbao, donde se han identificado a dos personas y se ha abierto un expediente a una tercera.
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