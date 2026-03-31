Muere un vecino de Pamplona en un accidente de tráfico en Allín

Un vecino de Pamplona, de 62 años, perdió la vida en la noche de este lunes tras sufrir un accidente de tráfico en Allín (Navarra), en el concejo de Artabia.

El suceso se registró a las 22:34 horas en el kilómetro 7,5 de la NA-718, la carretera de Urbasa. Por causas que se investigan, el vehículo en el que viajaba el varón, único ocupante del turismo, se salió de la calzada por el lado derecho y terminó precipitándose por un desnivel. El conductor falleció en el lugar.

Traslado para la autopsia

Al lugar del accidente acudieron servicios sanitarios, una ambulancia, bomberos y patrullas de la Policía Foral y la Guardia Civil. Posteriormente, el cuerpo fue trasladado al Instituto Navarro de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Pamplona, para la autopsia.