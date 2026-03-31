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Muere un vecino de Pamplona en un accidente de tráfico en Allín

El fallecido, de 62 años, era el único ocupante del vehículo, que cayó por un talud.
(Foto de ARCHIVO) Imagen de archivo de un agente de Policía Foral EDUARDO SANZ - EUROPA PRESS 28/11/2023
Imagen de recurso de la Policía Foral. Foto: Europa Press
Euskaraz irakurri: Iruñeko gizon bat hil da Allinen izandako trafiko istripu batean
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EITB

Última actualización

Un vecino de Pamplona, de 62 años, perdió la vida en la noche de este lunes tras sufrir un accidente de tráfico en Allín (Navarra), en el concejo de Artabia.

El suceso se registró a las 22:34 horas en el kilómetro 7,5 de la NA-718, la carretera de Urbasa. Por causas que se investigan, el vehículo en el que viajaba el varón, único ocupante del turismo, se salió de la calzada por el lado derecho y terminó precipitándose por un desnivel. El conductor falleció en el lugar.

Traslado para la autopsia

Al lugar del accidente acudieron servicios sanitarios, una ambulancia, bomberos y patrullas de la Policía Foral y la Guardia Civil. Posteriormente, el cuerpo fue trasladado al Instituto Navarro de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Pamplona, para la autopsia.

Tráfico Accidentes de Tráfico Sociedad

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